Уралсиб и Сравни подписали соглашение о партнерстве

Документ был заключен на десятом юбилейном форуме «Финополис 2025». Свои подписи под ним поставили зампредседателя правления ПАО «Банк Уралсиб» Станислав Тывес и гендиректор Сравни Александр Крайник. «Сегодня мы стремимся активно развивать те возможности и партнерства, которые помогают формировать единое эффективное цифровое пространство для взаимодействия с клиентами на привычных для них площадках, выстраивать удобный клиентский путь, а также наращивать продажи наших банковских продуктов — в данном случае в сотрудничестве с одним из крупнейших финансовых маркетплейсов страны», — отметил Станислав Тывес.

Участники соглашения намерены совместно развивать рынок финансовых услуг с акцентом на передовые цифровые решения и развитие инноваций. Партнерство будет направлено на разработку и внедрение современных технологий, чтобы упростить и ускорить получение банковских продуктов для клиентов. Также запланирован запуск на маркетплейсе Сравни бесшовного и автоматизированного оформления кредитных карт Уралсиба.



«Подписанное соглашение подтверждает наш статус как стратегических партнеров, объединяющих усилия для трансформации финансовых услуг и активного продвижения инноваций на рынке. Совместными усилиями мы не только внедряем технологические новшества, такие как бесшовное оформление продуктов, но и создаем новую цифровую среду, где во главу угла ставится комфорт и удовлетворенность конечного потребителя. Это важный шаг в развитии цифровизации финансовой отрасли в целом», — поделился Александр Крайник.