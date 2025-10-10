Суд оштрафовал компанию, которая утилизировала мазутный песок из Анапы. Сожженные отходы неправильно сортировали
Росприроднадзор выявил нарушения при утилизации замазученного песка, собранного на Черноморском побережье
10 октября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что суд оштрафовал компанию «Сириус» за нарушения при утилизации нефтезагрязненного песка из Анапы. Предприятие допустило серьезные недочеты в процессе работ.
Проверка установила, что фирма приняла свыше 28 тыс. тонн грунта. Инспекторы Росприроднадзора выявили, что уже переработанные отходы неправильно классифицировали. Золу и шлам, образующиеся после сжигания, оформляли в отчетных документах как менее опасные.
Помимо этого, на площадке обнаружили загрязненные нефтепродуктами боновые заграждения. Работа с данным типом отходов запрещена для «Сириуса», поскольку он не указан в перечне видов отходов, разрешенных к обработке его лицензией.
Компанию привлекли к административной ответственности. По решению суда 20 тыс. рублей штрафа должно заплатить предприятие «Сириус», еще 10 тыс. рублей — его директор Дженнифер Корбуле.
Сам Росприроднадзор в своих источниках об этом не сообщал. Оперативно связаться с ведомством порталу Юга.ру не удалось.
Kub Mash отметил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута фирма «Сириус» получила за свою деятельность 256 млн рублей.
По данным 93.ру, в январе Министерство ГО и ЧС Краснодарского края заключило с «Сириусом» контракт для утилизации отходов. Сумма сделки — 209 млн рублей.
Предприятие зарегистрировано в июне 1996 года в Краснодаре. Прибыль за 2023 год составила 24,2 млн рублей при выручке 87,6 млн рублей.
Как писали Юга.ру, 9 октября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах нефтепродуктов в Темрюкском районе.
Все материалы по теме: