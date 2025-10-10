Суд оштрафовал компанию, которая утилизировала мазутный песок из Анапы. Сожженные отходы неправильно сортировали

Росприроднадзор выявил нарушения при утилизации замазученного песка, собранного на Черноморском побережье

Проверка установила, что фирма приняла свыше 28 тыс. тонн грунта. Инспекторы Росприроднадзора выявили, что уже переработанные отходы неправильно классифицировали. Золу и шлам, образующиеся после сжигания, оформляли в отчетных документах как менее опасные.

10 октября телеграм-канал Kub Mash сообщил , что суд оштрафовал компанию «Сириус» за нарушения при утилизации нефтезагрязненного песка из Анапы. Предприятие допустило серьезные недочеты в процессе работ.

Помимо этого, на площадке обнаружили загрязненные нефтепродуктами боновые заграждения. Работа с данным типом отходов запрещена для «Сириуса», поскольку он не указан в перечне видов отходов, разрешенных к обработке его лицензией.

Компанию привлекли к административной ответственности. По решению суда 20 тыс. рублей штрафа должно заплатить предприятие «Сириус», еще 10 тыс. рублей — его директор Дженнифер Корбуле.

Сам Росприроднадзор в своих источниках об этом не сообщал. Оперативно связаться с ведомством порталу Юга.ру не удалось.

Kub Mash отметил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута фирма «Сириус» получила за свою деятельность 256 млн рублей.

По данным 93.ру, в январе Министерство ГО и ЧС Краснодарского края заключило с «Сириусом» контракт для утилизации отходов. Сумма сделки — 209 млн рублей.

Предприятие зарегистрировано в июне 1996 года в Краснодаре. Прибыль за 2023 год составила 24,2 млн рублей при выручке 87,6 млн рублей.