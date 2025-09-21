Живопись, нитяные шары, талисманы – какие мастер-классы пройдут в Японском саду Краснодара в сентябре-октябре

Администрация парка «Краснодар» дополнила расписание своих мероприятий событиями первых недель октября. Таким образом, с учетом обновлений на момент публикации этой новости имеются свободные места на 11 творческих мастер-классов (12+):

• 24 сентября в 15:00 — рисование красного моста Тайкобоси;

• 27 сентября в 11:00 — роспись фигурки нефритового зайца;

• 4 октября в 11:00 — роспись шелкового свитка тушью;

• 5 октября в 11:00 — роспись веера момидзи;

• 5 октября в 15:00 — изготовление талисмана омамори;

• 12 октября в 11:00 — рисование хризантемы на шелковом свитке;

• 12 октября в 15:00 — изготовление декоративного нитяного шара темари.

Еще четыре мастер-класса носят общее название «Женские образы в творчестве Судзуки Харунобу». Член Союза художников России Ольга Королёва будет помогать посетителям срисовывать гравюры мастера Харунобу, с творчеством которого связывают расцвет японской ксилографии в XVIII веке. Вот подробное расписание:

• 18 октября в 11:00 — «Две женщины, читающие письмо»;

• 18 октября в 15:00 — «Девушка, собирающая хризантемы на берегу ручья»;

• 19 октября в 11:00 — «Сбор хурмы»;

• 19 октября в 15:00 — «Девушка у ворот синтоистского храма ночью в грозу».

Билеты на мастер-класс также дают возможность попасть в Японский сад без очереди. Прочие подробности вы можете выяснить на сайте парка «Краснодар».