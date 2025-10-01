Дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на машине в частный дом в Ростовской области. Его хозяева не пострадали, но остались без стены, света и газа

Анастасия Цапок врезалась в частный дом под Таганрогом и отделалась протоколом за нетрезвое вождение

На момент происшествия в доме находился 63-летний пенсионер Николай. Когда автомобиль дочери Цапка врезался в стену, мужчина был на кухне и не пострадал. Машина полностью разрушила две комнаты, в том числе всю мебель и технику. Сильно поврежден фасад здания.

Девушка была за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S и врезалась в частный дом, разрушив стену и оказавшись внутри здания. По словам очевидцев, Анастасия Цапок была в состоянии алкогольного опьянения.

30 сентября телеграм-канал Baza сообщил , что в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области произошло ДТП. Его виновницей стала Анастасия Цапок.

В салоне автомобиля также был мужчина. Он представился сыном прокурора Таганрога и угрожал владельцу разрушенного дома отцом, если кто-то попробует создать ему проблемы.

По словам очевидцев, сначала на место происшествия приехал эвакуатор, только потом сотрудники ГИБДД. Тот самый сын прокурора Таганрога кричал на них и угрожал полицейским, что они встанут на колени, если у пары будут проблемы.

Shot сообщает, что на место ДТП приезжала жена криминального авторитета Сергея Цапка и пыталась замять дело. Она пообещала хозяину дома оплатить ущерб, однако потом пропала и до сих пор не вышла связь.

По словам владельца дома Николая, сын прокурора хвастался, что ремонт здания обойдется в 350 тыс. рублей. Он обещал привезти их на следующий день, однако парень так и не появился.

Хозяева разрушенного в селе Николаевка дома уже несколько дней живут без стены, света и газа — автомобиль повредил газопровод и провода. При этом ночью температура в регионе опускается до 0 °С.

По данным журналистов, на Анастасию Цапок оформили административный протокол за нетрезвое вождение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Ей грозит лишение прав до двух лет.

МВД и другие ведомства официально не комментировали происшествие.

Анастасия Цапок — дочь Сергея Цапка, приговоренного к пожизненному сроку за многочисленные убийства в станице Кущевской Краснодарского края. Мужчина умер 7 июля 2014 года в СИЗО. Причиной смерти главаря ОПГ стали инсульт и острая сердечная недостаточность.