Правительство РФ не будет менять условия для самозанятых до 2028 года

В Кабмине заявили, что изменений для самозанятых не планируется

Предыстория: 8 октября в Совете Федерации предложили отменить в 2026 году налог на профессиональный доход для самозанятых. Поводом для этого послужил отчет Минэкономразвития РФ о текущей ситуации в экономике. В связи с этим в Краснодарском крае 715 тыс. самозанятых могли в следующем году утратить свой статус.

9 октября в пресс-службе правительства России сообщили ТАСС, что режим работы и налогообложения самозанятых не планируют менять до 2028 года.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — расскзали СМИ в кабмине.

С 2019 года для самозанятых с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Всего в России зарегистрировано более 14 млн самозанятых.