В Сочи состоится бесплатная лекция-прогулка, посвященная скульптурам Зураба Церетели

Архитектор и ландшафтный дизайнер приглашают 12 октября на прогулку по Курортному городку (0+)

Блогер Даниил Набоков анонсировал на 12 октября лекцию-прогулку по мозаичному комплексу Зураба Церетели в Курортном городке в Адлере.

Участники узнают об истории создания Курортного городка и его значимости в развитии Сочи. Также гости изучат градостроительные особенности места, зеленое убранство, благоустройство, ознакомятся с современным использованием территории и зайдут в обновленную гостиницу «Фрегат».

«У нас будет возможность пройти «путь гостя» от отеля до моря, прикоснуться к рыбкам и кораллу, оценить их состояние и вдохновиться на создание Парка искусств Зураба Церетели», — отметил организатор.