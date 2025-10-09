В Сочи состоится бесплатная лекция-прогулка, посвященная скульптурам Зураба Церетели
Архитектор и ландшафтный дизайнер приглашают 12 октября на прогулку по Курортному городку (0+)
Блогер Даниил Набоков анонсировал на 12 октября лекцию-прогулку по мозаичному комплексу Зураба Церетели в Курортном городке в Адлере.
Участники узнают об истории создания Курортного городка и его значимости в развитии Сочи. Также гости изучат градостроительные особенности места, зеленое убранство, благоустройство, ознакомятся с современным использованием территории и зайдут в обновленную гостиницу «Фрегат».
«У нас будет возможность пройти «путь гостя» от отеля до моря, прикоснуться к рыбкам и кораллу, оценить их состояние и вдохновиться на создание Парка искусств Зураба Церетели», — отметил организатор.
Лекцию-прогулку проведут архитектор Ольга Шебзухова, ландашфтный дизайнер Евгения Кузуб и блогер и местный житель Даниил Набоков.
Мероприятие состоится 12 октября в 12:00. Место встречи — гостиница «Фрегат» по улице Ленина, 219/12. Участие бесплатное по регистрации. Организаторы советуют взять с собой зонт.
Мозаичные бассейны «Коралл» и «Рыбки», созданные в начале 1970-х годов скульптором Зурабом Церетели, входят в состав «Города сказок» в Курортном городке в Адлере. Оба бассейна облицованы венгерской смальтой. В 1975 году «Город сказок» был удостоен Ленинской премии в области литературы, искусства и архитектуры. Сейчас бассейнам требуется реставрация.
