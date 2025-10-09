В Краснодаре желаемый размер пенсии больше чем в 2 раза превышает реальную среднюю сумму по России
Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать
8 октября SuperJob опубликовал результаты опроса на желаемый уровень пенсии. В масштабах всей страны средний ожидаемый размер достиг 49,8 тыс. рублей. Динамика показывает устойчивый рост запросов — с 2016 по 2025 годы этот показатель увеличился на 41%.
Рейтинг с самыми высокими ожиданиями возглавила Москва. В столице жители хотели бы получать 52,5 тыс. рублей.
На втором месте расположился Санкт-Петербург с запросом в 51,9 тыс. рублей. Следом идут Хабаровск (50,1 тыс. рублей), Владивосток (49,4 тыс. рублей) и Тюмень (49,5 тыс. рублей).
Краснодар не вошел в число городов с самыми высокими пенсионными ожиданиями. В общем рейтинге кубанская столица заняла лишь 13 место — 48,7 тыс. рублей.
Эта сумма больше чем в два раза превышает реальное положение дел. По актуальным данным на август 2025 года, средняя пенсия в России составляет 23 тыс. 520 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае выросла доля пожилых в составе населения.