В Краснодаре желаемый размер пенсии больше чем в 2 раза превышает реальную среднюю сумму по России

8 октября SuperJob опубликовал результаты опроса на желаемый уровень пенсии. В масштабах всей страны средний ожидаемый размер достиг 49,8 тыс. рублей. Динамика показывает устойчивый рост запросов — с 2016 по 2025 годы этот показатель увеличился на 41%.

Рейтинг с самыми высокими ожиданиями возглавила Москва. В столице жители хотели бы получать 52,5 тыс. рублей.