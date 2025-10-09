Антон Уваров назначен управляющим директором Авито Работы

Антон Уваров стал управляющим директором Авито Работы. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и сотрудников и войдет в состав правления компании.

«У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости. 17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет Авито Работе стать технологическим лидером в сфере HR», — сообщил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.