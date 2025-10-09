Антон Уваров назначен управляющим директором Авито Работы

  • Антон Уваров © Фото пресс-службы Авито
Новый управляющий директор Авито Работы будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы

Антон Уваров стал управляющим директором Авито Работы. В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и сотрудников и войдет в состав правления компании.

«У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости. 17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет Авито Работе стать технологическим лидером в сфере HR», — сообщил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

До Авито Антон Уваров занимал руководящие должности в разных подразделениях Яндекса, а также отвечал за стратегию и инновации в Мегафоне, где запустил технологичную песочницу для стартапов. На старте карьеры Антон развивался в стратегическом консалтинге и фудтехе.

Антон является выпускником МФТИ и имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

«Авито для меня — это, прежде всего, сильная команда профессионалов и один из лидеров биг-тех в России, чьими сервисами ежедневно пользуются миллионы людей. Я вижу в Авито Работе бизнес на стыке нескольких отраслей, который обладает высокой социальной значимостью, что делает его особенно привлекательным», — отметил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

Как писали Юга.ру, 17 октября Авито проведет масштабную конференцию о будущем управления.

