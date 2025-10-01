Рэпер Xzibit будет сотрудничать с российским брендом

Американский рэпер Xzibit объявил о начале сотрудничества с российским брендом Авито Авто. Об этом звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку» и один из символов автомобильной культуры сообщил на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале «Уличный драйв» в Лужниках.

Артист стал хедлайнером масштабного события, собравшего в столице поклонников музыки и экстремальных видов спорта. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям.

Артист прибыл на мероприятие в футболке Авито Авто и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой: «С моими друзьями из Авито Авто мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями».