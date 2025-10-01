Рэпер Xzibit будет сотрудничать с российским брендом

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

Звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку» Xzibit планирует сотрудничать с Авито Авто

Американский рэпер Xzibit объявил о начале сотрудничества с российским брендом Авито Авто. Об этом звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку» и один из символов автомобильной культуры сообщил  на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале «Уличный драйв» в Лужниках.

Артист стал хедлайнером масштабного события, собравшего в столице поклонников музыки и экстремальных видов спорта. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям.

Артист прибыл на мероприятие в футболке Авито Авто и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой: «С моими друзьями из Авито Авто мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями».

Читайте также:

Музыкант подчеркнул, что это партнерство — особенный проект, детали которого пока держатся в секрете. В тот же день Xzibit анонсировал два декабрьских концерта — в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Xzibit высказался о российском автопроме. Он высоко оценил классическую «Волгу» и предложил необычные идеи для «прокачки» некоторых отечественных моделей.

По его словам, из легендарной «Нивы» мог бы получиться полноценный монстр-трак. Рэпер также признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве, и отметил уникальную атмосферу российской автомобильной культуры. Говоря о своих впечатлениях от столицы, он подчеркнул ее динамичное развитие и технологичность, а среди гастрономических открытий упомянул борщ и блины с икрой.

Как писали Юга.ру, сервис аренды автомобилей от Авито Авто запустил онлайн-бронирование.

Авито Автомобили Технологии

Новости

Из аэропорта Краснодара запустят рейсы в Египет, Израиль, Казахстан и Саудовскую Аравию. Куда еще?
Lada, УАЗ, «Москвич». Минпромторг опубликовал список разрешенных машин для такси
Власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой
В октябре жителей Краснодарского края ожидает шестидневная рабочая неделя
Звездный дождь. Жители Краснодарского края смогут наблюдать метеорный поток из созвездия Дракониды
Дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на машине в частный дом в Ростовской области. Его хозяева не пострадали, но остались без стены, света и газа

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Вчера, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке
В Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов
Сегодня, 10:58
В Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов

Реклама на сайте