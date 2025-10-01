Рэпер Xzibit будет сотрудничать с российским брендом
Звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку» Xzibit планирует сотрудничать с Авито Авто
Американский рэпер Xzibit объявил о начале сотрудничества с российским брендом Авито Авто. Об этом звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку» и один из символов автомобильной культуры сообщил на пресс-конференции в преддверии своего выступления на фестивале «Уличный драйв» в Лужниках.
Артист стал хедлайнером масштабного события, собравшего в столице поклонников музыки и экстремальных видов спорта. Во время пресс-конференции Xzibit рассказал о своем творческом пути и музыкальной карьере, а также подчеркнул особое отношение к автомобилям.
Артист прибыл на мероприятие в футболке Авито Авто и сообщил о начале сотрудничества с технологической платформой: «С моими друзьями из Авито Авто мы готовим кое-что очень крутое! У нас есть большой сюрприз для вас! Следите за новостями».
Музыкант подчеркнул, что это партнерство — особенный проект, детали которого пока держатся в секрете. В тот же день Xzibit анонсировал два декабрьских концерта — в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, Xzibit высказался о российском автопроме. Он высоко оценил классическую «Волгу» и предложил необычные идеи для «прокачки» некоторых отечественных моделей.
По его словам, из легендарной «Нивы» мог бы получиться полноценный монстр-трак. Рэпер также признался, что задумывается об открытии автобизнеса в Москве, и отметил уникальную атмосферу российской автомобильной культуры. Говоря о своих впечатлениях от столицы, он подчеркнул ее динамичное развитие и технологичность, а среди гастрономических открытий упомянул борщ и блины с икрой.
Как писали Юга.ру, сервис аренды автомобилей от Авито Авто запустил онлайн-бронирование.