На Сочи надвигается циклон «Барбара», объявлено штормовое предупреждение. На курорте и во всем крае похолодает

На Сочи и Сириус идет средиземноморский циклон с похолоданием, дождем, градом и сильным ветром. В крае также температура воздуха понизится

Управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе на 9, 10 и 11 октября.

В населенных пунктах ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, местами град и сильный ветер до 25 м/с. Возможны резкие подъемы уровней воды в реках и сход селей. Также на участке от Магри до Веселого прогнозируется формирование смерчей над морем.

По сообщению телеграм-канала «Погода в Сочи», на курорт надвигается средиземноморский циклон, который назвали «Барбара».

«Барбарой» циклон назвала метеостанция Свободного университета Берлина, которая занимается названиями циклонов и антициклонов с 2002 года. Ежегодно учреждение «продает» наименования — желающие могут их купить и назвать климатическое явление мужским или женским именем. Все вырученные средства идут в поддержку метеостанции. Отметим, что названия дают только тем циклонам, скорость которых превышает 60 км/ч.

«Облака заняли уже 50% территории Черного моря. Завтра ждем последний солнечный день перед серией сильных дождей. Если завтра ожидается до 26 °С, то с началом дождей с четверга температура воздуха днем понизится на 10 °С», — отметили в сообществе.

По данным гидрометцентра Сочи, 9 октября температура воздуха днем составит 15-20 °С, ночью — 12-17 °С. 10 октября будет прохладнее — днем 12-17 °С, ночью — 11-16 °С.