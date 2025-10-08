Уралсиб увеличил автокредитный портфель и выдачи займов

По итогам 9 месяцев 2025 года банка Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 45% — до 73,7 млрд рублей

Объем автокредитования Уралсиба за январь-сентябрь 2025 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38,7 млрд рублей. При этом в сентябре банк выдал максимальное количество автокредитов на 6,1 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей — на покупку подержанных машин.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ по автокредитованию, в том числе с премиальные и с нулевым первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет.  Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров банка, а также в офисе Уралсиба.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия по автокредитованию на сайте Уралсиба. Узнать подробности о кредитах и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза.

