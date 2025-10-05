В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Жителям звонят под видом работников военкоматов

На Кубани злоумышленники пытаются обманывать граждан под предлогом уточнения наличия электронной повестки

Под предлогом уточнения данных о получении электронной повестки они просят продиктовать код из СМС — якобы для повторной отправки документа. Если сообщить его, то мошенники получат доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» и могут использовать личные данные в корыстных целях, в том числе — оформление кредитов и установку вредоносных программ.

4 октября ТАСС сообщило , что правоохранители зафиксировали в России новый вид мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов.

Собеседник агентства добавил, что звонящие ведут себя настойчиво и давят психологически, угрожая административной или уголовной ответственностью за неполучение повестки. Он напомнил, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.

