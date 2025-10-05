В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Жителям звонят под видом работников военкоматов

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пользователя Freepik сайта freepik.com
    © Фото пользователя Freepik сайта freepik.com

На Кубани злоумышленники пытаются обманывать граждан под предлогом уточнения наличия электронной повестки

4 октября ТАСС сообщило, что правоохранители зафиксировали в России новый вид мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов.

Под предлогом уточнения данных о получении электронной повестки они просят продиктовать код из СМС — якобы для повторной отправки документа. Если сообщить его, то мошенники получат доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» и могут использовать личные данные в корыстных целях, в том числе — оформление кредитов и установку вредоносных программ.

В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей:

Собеседник агентства добавил, что звонящие ведут себя настойчиво и давят психологически, угрожая административной или уголовной ответственностью за неполучение повестки. Он напомнил, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.

Ранее стало известно, что на Кубани злоумышленники пытаются обманывать граждан под предлогом замены домофона и выдачи ключей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае преступники записываются на онлайн-приемы к психологам и другим специалистам.

Деньги Краснодар Мошенничество

Новости

Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Жителям звонят под видом работников военкоматов
Краснодарский края занял 2 место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область
В Краснодаре 10 улиц остались без холодной воды

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте