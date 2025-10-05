Краснодарский край занял 2 место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Кубань переместилась на вторую позицию рейтинга по объемам жилищного строительства

3 октября ДОМ.РФ сообщил, что объем жилищного строительства в России достиг рекордных 120,1 млн кв. метров. За сентябрь строительный портфель застройщиков увеличился на 0,6%, а в годовом выражении вырос на 2%.

В распределении возводимых площадей по российским регионам произошли перестановки. Первое место заняла Москва с показателем 17 тыс. 808 кв. метров. На вторую строчку поднялся Краснодарский край — 8 тыс. 21 кв. метр. Регион опередил Московскую область — 7 тыс. 764 кв. метра.

Читайте также:

Далее идут Свердловская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Ленинградская, Тюменская, Новосибирская области и Башкортостан. На эти регионы сейчас приходится больше половины всего строящегося в стране жилого фонда.

Ранее Краснодарский край занял второе место по количеству производимого мусора. В 2024 году каждый человек на Кубани создал 328,3 кг отходов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года.

Жилье Краснодар Рейтинги Строительство

Новости

В Туапсе обломки беспилотников повредили НПЗ. Два человека ранены
В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика из-за атак БПЛА отменяют и задерживают рейсы
Ливни с грозой и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Сотни краснодарцев 6 октября останутся без электричества. Делимся списком адресов
Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
В Краснодаре с октября по декабрь пройдут «Волшебные вечера»

Лента новостей

Рост налогов в России
1 октября, 16:00
Рост налогов в России
Почему казна просит еще и кто за это заплатит
Ливни с грозой и сильным ветром
Сегодня, 08:30
Ливни с грозой и сильным ветром
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
1 октября, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта

Реклама на сайте