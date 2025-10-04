Ростовский блогер Николай Василенко сделал свою улыбку товарным знаком

Блогер и бизнесмен из Ростова-на-Дону зарегистрировал свою улыбку в качестве товарного знака. Он сможет продавать шляпы, гели для зубов, косметику, консервированные грибы и другое

2 октября телеграм-канал Mash сообщил, что ростовский блогер Николай Василенко зарегистрировал свою улыбку как товарный знак. Он подал заявку в Роспатент на регистрацию названия «#улыбканиколаявасиленко» еще в январе 2025 года. По сообщению Mash, под брендом блогер планирует выпускать водку и лавандовый раф. Однако, лавандового рафа нет в списке разрешенных товаров или услуг, которые могут продаваться под именем улыбки Василенко.

Отметим, что блогер может создавать косметику, шляпы, гели для отбеливания зубов, одежду, ювелирные изделия. Также в списке: воск для пола;

карбиды металлов;

попоны для лошадей;

красители;

глиттер для ногтей;

беруши для дайверов;

видео-няни;

торговля хлебобулочными изделиями;

создание веб-блогов для третьих лиц;

услуги артистов;

грибы консервированные;

сосиски для хот-догов и многое другое. Николай Василенко стал популярен в 2024 году — его ролики с пожеланиями хорошего дня завирусились в соцсетях на миллионы просмотров. Пользователи прозвали блогера «лавандовым рафом» за его доброту и заботу о подписчиках.

Ранее блогер владел брендом водки «Белая березка» — в 2005 году оборот компании составил 100 млн долларов. На данный момент Василенко уже более 10 лет не имеет отношения к бренду. В 2020 году Николай в партнерстве с Вадимом Кисляком купил ресторан «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону на проспекте Чехова. За 2024 год заведение принесло 331 млн выручки.