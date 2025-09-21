Галицкий зарегистрировал два новых бренда для выпуска алкоголя
Роспатент одобрил две заявки винодельни Сергея Галицкого на новые товарные знаки
В базе данных Роспатента появились два новых товарных знака, заявки на которые подало ООО «Русский терруар», выпускающее вино под брендом «Галицкий и Галицкий» — на это обратило внимание издание «РБК». 5 сентября был зарегистрирован товарный знак «Игристая роскошь», а несколько ранее, 1 июля, Роспатент одобрил заявку на знак «Великое начинается с мечты».
Оба товарных знака относятся к 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это означает, что под указанными наименованиями можно производить вино, ликеры, сидр, настойки и ряд технической алкогольной продукции.
«РБК» отмечает, что заявку на регистрацию товарных знаков «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты» компания «Русский терруар» подала год назад, в сентябре 2024-го.
