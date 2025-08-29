Жительница Ростова-на-Дону впервые попала в топ-20 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 500 млн долларов
Супруга ростовского бизнесмена Ивана Саввиди впервые вошла в рейтинг Forbes
26 августа Forbes выпустил рейтинг «20 богатейших женщин России». Первое место уже несколько лет подряд занимает гендиректор «Вайлдберриз» Татьяна Ким с состоянием 7,1 млрд долларов. Следом идут частный инвестор Татьяна Литвиненко (3 млрд долларов) и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина (1,3 млрд долларов).
На 19 место рейтинга впервые попала ростовчанка Киряки Саввиди — жена бизнесмена Ивана Саввиди. Ее состояние эксперты оценили в 500 млн долларов.
Киряки Саввиди принадлежит «Агроком холдинг». В него уже входят колбасный завод «Тавр», производитель упаковки «Атлантис-Пак», свинокомплекс «Батайское», конгресс-центр «Гранд Ростов Хаятт Ридженси», офисный комплекс «Табачка. Центр» и другие.
Супруг Киряки, бизнесмен Иван Саввиди, занимает 87 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.
Как писали Юга.ру, в апреле Сергей Галицкий опустился на 1141 позицию в рейтинге самых богатых людей планеты от Forbes.