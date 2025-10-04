Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом впервые за 30 лет запустят судно «Метеор 120Р»

  © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/3363
    © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/3363

В Ростов-на-Дону прибыл первый «Метеор 120Р». Судно будет курсировать до Таганрога и станции Романовской у Волгодонска

2 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что в донскую столицу прибыло новое судно «Метеор 120Р». Оно будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Романовская (недалеко от Волгодонска) — Ростов-на-Дону — Таганрог. 

В ближайшее время «Метеор» пройдет необходимые тестовые рейсы. Когда именно судно выйдет на маршрут — не уточняется.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

«Метеор» рассчитан на 120 мест. Он будет ходить со скоростью около 65 км/ч и преодолевать до 600 километров без дозаправки. Салон судна с панорамным остеклением, предусмотрены кресла авиационного типа, система кондиционирования и мультимедийное оборудование.

Сейчас в Ростовской области по речным маршрутам курсируют два пассажирских судна «Валдай». Они перевезли уже 50 тыс. пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.

Регулярное сообщение между Ростовом и Таганрогом прекратилось больше 30 лет назад, в начале 1990-х. В советское время рейсы между городами были популярны, а «Метеоры» иногда ходили каждые 15 минут.

  © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Как писали Юга.ру, лайнер «Князь Владимир», связывавший Сочи и Сухум, вновь выставили на торги. Ранее его продавали за 595 млн рублей.

