В Краснодаре заработали еще 15 платных парковок. Где они находятся?

С 1 октября в Краснодаре увеличили количество платных машиномест. Стоимость доходит до 60 рублей в час

Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что 1 октября в городе заработали еще 15 участков муниципальных платных парковок. Их количество достигло 299, а всего платных машиномест теперь 13 073.

В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными: Где именно?

Адреса парковок: по обеим сторонам улицы Дзержинского : от Дальней до Шоссе Нефтяников — 179 машиномест;

: от Дальней до Шоссе Нефтяников — 179 машиномест; по обеим сторонам улицы Клубной : от Дзержинского до Шоссе Нефтяников — 38 машиномест;

: от Дзержинского до Шоссе Нефтяников — 38 машиномест; нечетная сторона улицы Калинина : от Октябрьской до Кирова — 17 машиномест;

: от Октябрьской до Кирова — 17 машиномест; по обеим сторонам улицы Тургенева : от Космонавта Гагарина до Дальней (места у «Табрис») — 51 машиноместо;

: от Космонавта Гагарина до Дальней (места у «Табрис») — 51 машиноместо; по обеим сторонам улицы Дальней : Тургенева до Гаражной (8 машиномест), Гаражной до Рашпилевской (39 машиномест), от Рашпилевской до Дзержинского (37 машиномест);

: Тургенева до Гаражной (8 машиномест), Гаражной до Рашпилевской (39 машиномест), от Рашпилевской до Дзержинского (37 машиномест); нечетная сторона улицы Академика Лукьяненко : от Калинина до Красных Партизан — 44 машиноместа;

: от Калинина до Красных Партизан — 44 машиноместа; по обеим сторонам улицы Колхозной : от Серова до Садовой — 77 машиномест;

: от Серова до Садовой — 77 машиномест; по обеим сторонам улицы Степана Разина : от Ставропольской до КИМ — 44 машиноместа;

: от Ставропольской до КИМ — 44 машиноместа; по обеим сторонам улицы Фестивальной : от Тургенева до Воровского — 39 машиномест;

: от Тургенева до Воровского — 39 машиномест; по обеим сторонам улицы Олимпийской : от Тургенева до Воровского — 24 машиноместа;

: от Тургенева до Воровского — 24 машиноместа; четная сторона улицы Юннатов : от 40-летия Победы до Клинической — 9 машиномест;

: от 40-летия Победы до Клинической — 9 машиномест; по обеим сторонам улицы Карла Маркса : от Космонавта Гагарина до Рылеева — 57 машиномест;

: от Космонавта Гагарина до Рылеева — 57 машиномест; по обеим сторонам улицы Брюсова: от Космонавта Гагарина до Рылеева — 47 машиномест. Стоимость стоянки зависит от тарифной зоны и составляет от 30 до 60 рублей в час.



Напомним, что в начале сентября на парковках Краснодара заметили много автомобилей со снятыми номерами. Мнение жителей по этому поводу разделилось.