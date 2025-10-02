В Краснодаре заработали еще 15 платных парковок. Где они находятся?
С 1 октября в Краснодаре увеличили количество платных машиномест. Стоимость доходит до 60 рублей в час
Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что 1 октября в городе заработали еще 15 участков муниципальных платных парковок. Их количество достигло 299, а всего платных машиномест теперь 13 073.
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными:
Адреса парковок:
- по обеим сторонам улицы Дзержинского: от Дальней до Шоссе Нефтяников — 179 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Клубной: от Дзержинского до Шоссе Нефтяников — 38 машиномест;
- нечетная сторона улицы Калинина: от Октябрьской до Кирова — 17 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Тургенева: от Космонавта Гагарина до Дальней (места у «Табрис») — 51 машиноместо;
- по обеим сторонам улицы Дальней: Тургенева до Гаражной (8 машиномест), Гаражной до Рашпилевской (39 машиномест), от Рашпилевской до Дзержинского (37 машиномест);
- нечетная сторона улицы Академика Лукьяненко: от Калинина до Красных Партизан — 44 машиноместа;
- по обеим сторонам улицы Колхозной: от Серова до Садовой — 77 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Степана Разина: от Ставропольской до КИМ — 44 машиноместа;
- по обеим сторонам улицы Фестивальной: от Тургенева до Воровского — 39 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Олимпийской: от Тургенева до Воровского — 24 машиноместа;
- четная сторона улицы Юннатов: от 40-летия Победы до Клинической — 9 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Карла Маркса: от Космонавта Гагарина до Рылеева — 57 машиномест;
- по обеим сторонам улицы Брюсова: от Космонавта Гагарина до Рылеева — 47 машиномест.
Стоимость стоянки зависит от тарифной зоны и составляет от 30 до 60 рублей в час.
Напомним, что в начале сентября на парковках Краснодара заметили много автомобилей со снятыми номерами. Мнение жителей по этому поводу разделилось.
Как писали Юга.ру, в конце августа власти Сочи сократили количество платных парковок по требованию жителей.
