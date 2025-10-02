В Сириусе переименовали ж/д станцию «Олимпийская деревня»
В Сириусе название ж/д станции «Олимпийская деревня» изменили на «Научный парк» из-за близости университета к ней
23 сентября глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил, что ж/д станцию «Олимпийская деревня» переименовали в «Научный парк».
По словам Плишкина, это связано с близким расположением к станции Научно-технического университета «Сириус», который посещают сотни студентов, ученых, сотрудников и участников мероприятий. Он отметил, что новое название станции поможет людям лучше ориентироваться в пространстве.
Читайте также:
Плишкин подчеркнул, что в ближайшее время сотрудники станции обновят навигацию, повесят указательные таблички с новым названием и внесут коррективы в расписание.
Также он заявил, что с 1 октября между Сочи и Сириусом запустили дополнительные «Ласточки», поэтому станция « Научный парк» станет более востребована для жителей и туристов.
Как писали Юга.ру, с сентября курисирует дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом.