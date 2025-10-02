В Сириусе переименовали ж/д станцию «Олимпийская деревня»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сириусе название ж/д станции «Олимпийская деревня» изменили на «Научный парк» из-за близости университета к ней

23 сентября глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил, что ж/д станцию «Олимпийская деревня» переименовали в «Научный парк». 

По словам Плишкина, это связано с близким расположением к станции Научно-технического университета «Сириус», который посещают сотни студентов, ученых, сотрудников и участников мероприятий. Он отметил, что новое название станции поможет людям лучше ориентироваться в пространстве. 

Читайте также:

Плишкин подчеркнул, что в ближайшее время сотрудники станции обновят навигацию, повесят указательные таблички с новым названием и внесут коррективы в расписание. 

Также он заявил, что с 1 октября между Сочи и Сириусом запустили дополнительные «Ласточки», поэтому станция « Научный парк» станет более востребована для жителей и туристов.

  • © Скриншот схемы из телеграм-канала Дмитрия Плишкина
    © Скриншот схемы из телеграм-канала Дмитрия Плишкина

Как писали Юга.ру, с сентября курисирует дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом.

Железная дорога РЖД Сириус Сочи

Новости

В Сириусе переименовали ж/д станцию «Олимпийская деревня»
В общественном транспорте Краснодара вернут бумажные проездные для пенсионеров
В Краснодарском крае третьи сутки продолжается сильная магнитная буря. Когда еще будет штормить?
В Краснодаре пройдет юбилейная выставка Валерия Блохина
В Краснодаре пройдет лекция о монголо-татарском иге
Эльбрус, Грозный-Сити, скульптура орла. В России выбирают дизайн новой 500-рублевой купюры

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
30 сентября, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Вчера, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте