В Сириусе переименовали ж/д станцию «Олимпийская деревня»

В Сириусе название ж/д станции «Олимпийская деревня» изменили на «Научный парк» из-за близости университета к ней

По словам Плишкина, это связано с близким расположением к станции Научно-технического университета «Сириус», который посещают сотни студентов, ученых, сотрудников и участников мероприятий. Он отметил, что новое название станции поможет людям лучше ориентироваться в пространстве.

Плишкин подчеркнул, что в ближайшее время сотрудники станции обновят навигацию, повесят указательные таблички с новым названием и внесут коррективы в расписание.

Также он заявил, что с 1 октября между Сочи и Сириусом запустили дополнительные «Ласточки», поэтому станция « Научный парк» станет более востребована для жителей и туристов.