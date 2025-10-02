В общественном транспорте Краснодара вернут бумажные проездные для пенсионеров

1 октября пресс-служба ЗСК сообщила , что в общественном транспорте Краснодара вновь появятся бумажные проездные. Они будут действовать вместе с электронными. Такое решение приняли депутаты для поддержки тех, кому сложно пользоваться электронными билетами и осваивать цифровые технологии, особенно пожилым людям.

«В силу возраста ряд граждан имеет определенные трудности при получении услуг посредством электронного формата. Принятой нормой закона на территории города Краснодара в качестве эксперимента вводится возможность использования бумажных проездных документов наряду с электронными», — отметили в ЗСК.



На сессии депутаты изменили закон о поддержке льготников. И.о. министра труда Сергей Гаркуша рассказал, что эта мера должна сделать транспорт доступнее для граждан всех возрастов. Однако председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что министерству необходимо объяснить людям плюсы электронных проездных.



Ранее электронные билеты ввели для экономии бюджета. Окончательное решение по этому вопросу примут в декабре.



Напомним, в июле 2024 года в Краснодаре утвердили электронные проездные для льготников. На реализацию законопроекта в 2024 году планировали выделить около 57 млн рублей, а в 2025–2026 годах по — по 11 млн рублей.