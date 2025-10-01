Кабинет Авито Рекламы с 1 октября доступен индивидуальным предпринимателям

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото lookstudio, сайт freepik.com
    © Фото lookstudio, сайт freepik.com

Возможности кабинета Авито Рекламы стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба

1 октября команда Авито AdTech расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты стали доступны и индивидуальным предпринимателям.

Им достаточно зарегистрироваться в сервисе и пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. рублей. После этого они смогут настраивать рекламу для многомиллионной аудитории Авито, гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Все баннеры проходят обязательную модерацию.

«Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача Авито — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на Авито выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей.

Новый кабинет Авито Рекламы объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда», — рассказал директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

Читайте также:

Инструменты Авито Рекламы подойдут для решения разных задач. Среди них как рост узнаваемости бренда и охватов, так и привлечение покупателей. Предприниматели могут вести аудиторию на внешние сайты или собственные магазины внутри площадки.

При этом реклама показывается не всем пользователям, а только наиболее заинтересованным в ней посетителям. За это отвечают рекомендательные технологии Авито. Алгоритмы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на ее основе показывают подходящую информацию.

В рекламном кабинете работает удобная структура для гибкого тестирования гипотез: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет предпринимателям экспериментировать с разными форматами и объемами бюджета.

Запускать кампании можно в трех форматах: стандартное статичное изображение, видеореклама и интерактивный динамический баннер.

Оценивать результаты продвижения поможет специальный инструмент «Прогнозатор». Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.

Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний — платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой Авито
    © Изображение предоставлено пресс-службой Авито

Как писали Юга.ру, Авито запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей в сфере красоты.

Авито Бизнес-сообщество Реклама сфера услуг Технологии

Новости

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на машине в частный дом в Ростовской области. Его хозяева не пострадали, но остались без стены, света и газа
Слова на «х», «п», «е», «б». Депутаты Госдумы РФ хотят запретить мат в интернете
В Краснодарской крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов
РЖД запустили туристический поезд из Москвы в Сочи. Сколько стоит путешествие?
Вышел трейлер сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких
Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Вчера, 11:00
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Спойлер — не только в сетевых кофейнях
5 суперспособностей ВТБ
Вчера, 10:00 Реклама
5 суперспособностей ВТБ
Как пользоваться новыми возможностями после объединения с Почта Банком

Реклама на сайте