Кабинет Авито Рекламы с 1 октября доступен индивидуальным предпринимателям
Возможности кабинета Авито Рекламы стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба
1 октября команда Авито AdTech расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты стали доступны и индивидуальным предпринимателям.
Им достаточно зарегистрироваться в сервисе и пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. рублей. После этого они смогут настраивать рекламу для многомиллионной аудитории Авито, гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Все баннеры проходят обязательную модерацию.
«Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача Авито — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на Авито выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей.
Новый кабинет Авито Рекламы объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда», — рассказал директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.
Инструменты Авито Рекламы подойдут для решения разных задач. Среди них как рост узнаваемости бренда и охватов, так и привлечение покупателей. Предприниматели могут вести аудиторию на внешние сайты или собственные магазины внутри площадки.
При этом реклама показывается не всем пользователям, а только наиболее заинтересованным в ней посетителям. За это отвечают рекомендательные технологии Авито. Алгоритмы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на ее основе показывают подходящую информацию.
В рекламном кабинете работает удобная структура для гибкого тестирования гипотез: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет предпринимателям экспериментировать с разными форматами и объемами бюджета.
Запускать кампании можно в трех форматах: стандартное статичное изображение, видеореклама и интерактивный динамический баннер.
Оценивать результаты продвижения поможет специальный инструмент «Прогнозатор». Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.
Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний — платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.
Как писали Юга.ру, Авито запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей в сфере красоты.