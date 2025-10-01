Кабинет Авито Рекламы с 1 октября доступен индивидуальным предпринимателям

Возможности кабинета Авито Рекламы стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба

1 октября команда Авито AdTech расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты стали доступны и индивидуальным предпринимателям.

Им достаточно зарегистрироваться в сервисе и пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. рублей. После этого они смогут настраивать рекламу для многомиллионной аудитории Авито, гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Все баннеры проходят обязательную модерацию.

«Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача Авито — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на Авито выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей.

Новый кабинет Авито Рекламы объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда», — рассказал директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.