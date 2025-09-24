Авито запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей в сфере красоты

Программа «Курс на красоту» предназначена для владельцев и управляющих салонов и студий. Ее запустило новое направление Авито Услуг — Авито Красота

По данным Авито Услуг, в 2025 году в России работает больше 140 тыс. салонов красоты. За год их число выросло почти на 16%, а количество частных мастеров — на 28%. За полгода спрос на парикмахерские услуги увеличился на 43%, на ногтевой сервис — на 56%, на удаление волос — на 53%. Рынок активно растет, и предпринимателям важно развивать управленческие навыки, чтобы оставаться успешными.

При этом индустрия сталкивается с трудностями: высокая текучесть кадров и нехватка системного подхода к управлению. Для малого бизнеса особенно актуальны вопросы финансовой устойчивости и эффективного использования ресурсов.

Участников «Курса на красоту» ждут офлайн-сессии и практические модули. Они помогут поэтапно внедрять новые инструменты в работу салона. Программу ведут предприниматели, которые сами создали успешные компании, а также эксперты по маркетингу и клиентскому сервису.

Трое самых активных и результативных участников получат гранты.

«Объем рынка услуг красоты за полгода превысил 146 млрд рублей. Это показывает высокий спрос, но вместе с тем усиливает конкуренцию и нагрузку на предпринимателей. Многие начинали работать в индустрии «по наитию», но для роста необходим системный подход. Программа дает инструменты для понимания ключевых процессов — от оптимизации расходов и привлечения клиентов до работы с командой. Для предпринимателей это возможность почувствовать больше уверенности в завтрашнем дне, для нас — вклад в формирование стабильной среды для малого бизнеса», — отметил руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.

Подать заявку на участие в проекте можно до 20 октября. Программа охватывает ключевые аспекты управления: анализ трендов и показателей эффективности, финансовую устойчивость, операционную деятельность, корпоративную культуру, а также маркетинговые и digital-инструменты для привлечения и удержания клиентов.