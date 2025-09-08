На Авито Работе появились настройки видимости резюме

Сервис Авито Работа добавил настройки видимости резюме для соискателей. Пользователи сами смогут решать, кто увидит их резюме

Как отметили в пресс-службе сервиса, новая опция поможет соискателям лучше защищать свои данные и общаться только с теми компаниями, которым доверяют. Теперь пользователь может выбрать один из трех режимов видимости резюме: Видно работодателям, которые ищут сотрудников. Резюме показывается в поиске и рекомендациях, но его нет в публичном профиле.

Видно только при отклике. Работодатель увидит резюме, только если соискатель сам откликнется на вакансию.

Видно только проверенным работодателям. Резюме увидят только компании, которые прошли проверку сервиса и получили бейдж «Реквизиты проверены».

Настроить видимость можно в карточке резюме. Функция уже работает в последних версиях приложений на iOS и Android, а также на сайте. По умолчанию резюме видно всем работодателям, но другие пользователи платформы его не увидят. В режиме «Видно только проверенным работодателям» резюме увидят только компании с подтвержденными реквизитами. Остальным будет доступно только превью.

«Контроль над личной информацией — один из ключевых факторов доверия пользователей к онлайн-сервисам. Новая опция позволяет соискателям гибко управлять доступом к резюме и взаимодействовать только с теми работодателями, которым они доверяют. Это важный шаг для формирования прозрачного рынка труда, и первые результаты тестирования подтверждают его востребованность. Пользователи предпочитают настраивать приватность под себя, а не удалять данные из системы: за время пилота доля архивированных резюме сократилась на 8%», — рассказал директор направления безопасности и доверия Авито Работы Иван Беляков.

По результатам опроса 7000 россиян, проведенного Авито Работой в августе 2025 года, 69% респондентов считают важным самостоятельно выбирать, кто может видеть их резюме. При этом 44% называют онлайн-сервисы наиболее безопасным способом поиска работы. Среди ключевых факторов доверия — защита персональных данных (35%), прозрачность информации о работодателях (33%) и проверка компаний (31%).