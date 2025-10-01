В Краснодаре пройдет лекция о монголо-татарском иге

В Краснодаре продолжается серия лекций по истории России (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 2 октября лекцию «Монголо-татарское иго: все, что хотели узнать, но боялись спросить». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Монголо-татарское иго — система политической и даннической зависимости русских княжеств от Монгольской империи с 1242 года до конца XV века. Историки-медиевисты начала XXI века отказались от термина «иго». Вместо него они используют «система зависимости русских земель».

Традиционно событием, положившим конец игу, считается Стояние на Угре 1480 года.

Лекция состоится 2 октября в 19:00 в кофейне «Студия кофе» по улице Чапаева, 71. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.