В Краснодаре пройдет лекция о монголо-татарском иге

  • Картина Сергея Иванова «Баскаки», 1909 год (художественный вымысел) © Изображение является общественным достоянием
В Краснодаре продолжается серия лекций по истории России (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 2 октября лекцию «Монголо-татарское иго: все, что хотели узнать, но боялись спросить». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • что такое иго и было ли оно в действительности на Руси;
  • почему иго монголо-татарское и золотоордынское;
  • Чингисхан, Батый, Мамай — кто все эти люди;
  • почему в этот период некоторые русские князья делали очень непатриотичный политический выбор;
  • к каким последствиям привело иго и правда ли, что с демократией в России до сих пор все плохо из-за него;
  • сколько потребовалось ордынских ратей, чтобы убедить князей не враждовать друг с другом.

Монголо-татарское иго — система политической и даннической зависимости русских княжеств от Монгольской империи с 1242 года до конца XV века. Историки-медиевисты начала XXI века отказались от термина «иго». Вместо него они используют «система зависимости русских земель».

Традиционно событием, положившим конец игу, считается Стояние на Угре 1480 года.

Лекция состоится 2 октября в 19:00 в кофейне «Студия кофе» по улице Чапаева, 71. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

