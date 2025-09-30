«Эксперт РА» повысило рейтинг банка Уралсиб

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKW2
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило позицию кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ruА — прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления.

Читайте также:

По мнению аналитиков, положение банка на российском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. В 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), а рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Краснодар Рейтинги Уралсиб Экономика

Новости

Арт-объекты, стихи и никакого парфюма. В Краснодаре пройдет выставка «Золотое яблоко»
В краснодарском кинотеатре покажут премьеру фильма о Джоне Ленноне
В Краснодаре пройдет фестиваль собак и кошек из приюта. Любого хвостатого можно будет забрать
В Краснодарском крае температура воздуха прогреется до 26 °С. Когда ждать потепление?
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова заключили под стражу, но атаманом кубанских казаков он остался
На побережье Краснодарского края снова находят обессиленных птиц в мазуте. Эколог назвал причину

Лента новостей

«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Вчера, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Сегодня, 11:00
Где чаще всего пьют кофе россияне?
Спойлер — не только в сетевых кофейнях
5 суперспособностей ВТБ
Сегодня, 10:00 Реклама
5 суперспособностей ВТБ
Как пользоваться новыми возможностями после объединения с Почта Банком

Реклама на сайте