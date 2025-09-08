Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству

С материалами дела ознакомился «Коммерсантъ». По версии прокуратуры, в июле 2005 года Михаил Чернышев преобразовал ростовский «Водоканал» в акционерное общество. Его владельцем был муниципалитет.

5 сентября Генеральная прокуратура подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал». Ответчиками выступают бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО «Евразийский».

Год спустя «Ростовводоканал» выставили на приватизацию. В конкурсе участвовали только фирмы, подконтрольные Светлицкому. Победившее АО «Евразийский» обязалось вложить в модернизацию больше 1 млрд рублей, однако этого так и не произошло.

При этом с 2006 по 2025 годы «Ростовводоканал» получил 22,4 млрд рублей бюджетных средств. По версии прокуратуры, часть этих денег пошла на покупку недвижимости: четыре дома, три квартиры, пять земельных участков и два коммерческих помещения. Остальные Светлицкий перевел на свои банковские счета в Швейцарии и на Кипре, где он является резидентом.

Теперь Генпрокуратура требует ареста имущества и акций компании, чтобы вернуть «Ростовводоканал» государству.

«Ростовводоканал» — крупнейшее водное предприятие юга страны с активами больше 4,6 млрд рублей.