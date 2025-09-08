Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Генпрокуратура РФ потребовала передать в госсобственность компанию «Ростовводоканал» с активами свыше 4,6 млрд рублей

5 сентября Генеральная прокуратура подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал». Ответчиками выступают бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО «Евразийский».

С материалами дела ознакомился «Коммерсантъ». По версии прокуратуры, в июле 2005 года Михаил Чернышев преобразовал ростовский «Водоканал» в акционерное общество. Его владельцем был муниципалитет.

Читайте также:

Год спустя «Ростовводоканал» выставили на приватизацию. В конкурсе участвовали только фирмы, подконтрольные Светлицкому. Победившее АО «Евразийский» обязалось вложить в модернизацию больше 1 млрд рублей, однако этого так и не произошло.

При этом с 2006 по 2025 годы «Ростовводоканал» получил 22,4 млрд рублей бюджетных средств. По версии прокуратуры, часть этих денег пошла на покупку недвижимости: четыре дома, три квартиры, пять земельных участков и два коммерческих помещения. Остальные Светлицкий перевел на свои банковские счета в Швейцарии и на Кипре, где он является резидентом.

Теперь Генпрокуратура требует ареста имущества и акций компании, чтобы вернуть «Ростовводоканал» государству.

«Ростовводоканал» — крупнейшее водное предприятие юга страны с активами больше 4,6 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Анапе экс-чиновнику дали 10 лет колонии за взятку в 2,6 млн рублей, которую он получил при строительстве школ.

Коррупция Правосудие Прокуратура Ростов-на-Дону Ростовская область Суд

Новости

В Краснодаре коммунальщики закрасили арт-объект «Столпы». Почему их автор не удивлен?
Генпрокуратура требует вернуть «Ростовводоканал» государству
В Ростовской области появится музей Фаины Раневской. Его планировали открыть еще 38 лет назад
Краснодарцев приглашают стать донорами крови. Где откроются мобильные станции?
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С. Какая температура воды на других курортах?
В краснодарском книжном дети узнают о цвете растений и научатся делать краски на растительной основе

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С
Сегодня, 13:55
В Анапе и Новороссийске море резко остыло до 21 °С
Какая температура воды на других курортах?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте