Краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора

Краснодарский край в списке лидеров по производству мусора. В 2024 году каждый человек на Кубани создал 328,3 кг мусора

29 сентября сервис FinExpertiza опубликовал исследование о количестве коммунальных отходов в регионах в 2024 году, основанное на данных Росприроднадзора.

Так, Краснодарский край занял второе место списка с долей 4,5% от общероссийского объема твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2024 году Краснодарский край также был на втором месте (с показателем в 5,1 %).

На первом месте — Москва и Московская область (20,3%), на третьем — Санкт-Петербург (3,7%). Ростовская область расположилась на шестом месте (2,8%). Специалисты FinExpertiza подчеркнули, что высокая доля коммунальных отходов объясняется густонаселенностью субъектов.

В числе южных регионов с минимальным вкладом Адыгея (менее 1%) и Карачаево-Черкесия (0,27%). Отметим, что в статистику не включены Ингушетия и Дагестан. По данным сервиса, в этих республиках данные объема ТКО занижены.

Также аналитики составили статистику по объему отходов на душу населения в 2024 году. Краснодарский край занял 17 место (328,3 кг/чел), Ростовская область — 37 место (323,7 кг/чел), Адыгея — 41 место (303,4 кг/чел). Крым вошел в число лидеров и занял 5 место (441,4 кг/чел).