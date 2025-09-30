Краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Краснодарский край в списке лидеров по производству мусора. В 2024 году каждый человек на Кубани создал 328,3 кг мусора

29 сентября сервис FinExpertiza опубликовал исследование о количестве коммунальных отходов в регионах в 2024 году, основанное на данных Росприроднадзора.

Так, Краснодарский край занял второе место списка с долей 4,5% от общероссийского объема твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2024 году Краснодарский край также был на втором месте (с показателем в 5,1 %). 

На первом месте — Москва и Московская область (20,3%), на третьем — Санкт-Петербург (3,7%). Ростовская область расположилась на шестом месте (2,8%). Специалисты FinExpertiza подчеркнули, что высокая доля коммунальных отходов объясняется густонаселенностью субъектов. 

В числе южных регионов с минимальным вкладом Адыгея (менее 1%) и Карачаево-Черкесия (0,27%). Отметим, что в статистику не включены Ингушетия и Дагестан. По данным сервиса, в этих республиках данные объема ТКО занижены. 

Также аналитики составили статистику по объему отходов на душу населения в 2024 году. Краснодарский край занял 17 место (328,3 кг/чел), Ростовская область — 37 место (323,7 кг/чел), Адыгея — 41 место (303,4 кг/чел). Крым вошел в число лидеров и занял 5 место (441,4 кг/чел).

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что различия в объемах отходов зависят от многих факторов: уровень и структура потребления, наличие инфраструктуры для сбора и переработки мусора, интерес жителей к раздельному сбору и другие. 

Также аналитики заявили, что в 2024 году россияне сгенерировали на 396 тыс. тонн больше, чем в 2023 году — 47, 5 млн тонн. 

Как писали Юга.ру, в июле ФАС выявила в Краснодаре мусорный картель на сумму 4,7 млрд рублей.

