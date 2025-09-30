Две зарегистрированные в Краснодарском крае компании вошли в список самых убыточных по версии Forbes

Две кубанские компании вошли в десятку самых убыточных в России

30 сентября Forbes опубликовал список из 10 самых убыточных российских компаний по итогам 2024 года. Его возглавила «Ангстрем» —производитель микрокомпьютера «Электроника МК-85» — с показателем 236,3 млрд рублей. Вторую строчку занимает банк «Траст». Его убыток составил 130,7 млрд рублей. На третей строчке разместились «Россети» — минус 116,9 млрд рублей. Далее идут «Московский метрополитен» (убыток 107,7 млрд рублей), VK (94,9 млрд рублей), «Русгидро» (61,2 млрд рублей), Ozon (59,4 млрд рублей). Кубанская группа компаний «Ариант» заняла восьмое место с убытком 46 млрд рублей. Ранее холдинг владел агрофирмой «Южная» с виноградниками на Таманском полуострове, винодельней «Кубань-Вино» и агрофирмой «Ариант» с мясоперерабатывающими предприятиями.

На девятом месте расположился Ильский нефтеперерабатывающий завод с убытком 38,3 млрд рублей. Обе компании впервые попали в данный рейтинг. Завершает список металлургический холдинг «Мечел» с показателем убытка 36,3 млрд рублей. В качестве источников данных эксперты рассматривали только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2024 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.