Владельцем Ильского НПЗ в Краснодарском крае стала компания с доходом 240 тыс. рублей и одним сотрудником

В средине сентября на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация, что владельцем Ильского НПЗ, расположенном в Северском районе, стала московская компания ООО «Орион». Теперь ей принадлежат 100% уставного капитала завода. Ранее бенефициаром НПЗ был Юрий Шамара.

В Темрюкском районе построят завод по производству аммиака и других веществ:

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Орион» зарегистрировано 22 января 2024 года в Москве. Основной вид деятельности — торговля машинами и оборудованием. Гендиректором является Анастасия Пучкова.



Компания работает по упрощенной системе налогообложения, а среднесписочная численность ее работников — 1 человек. По итогам 2024 года ее доходы составили 239 тыс. рублей, расходы — 501 тыс. рублей, а убыток — 269 тыс. рублей. В карточке указано, что у «Ориона» отсутствует собственный капитал.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге РФ. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Предприятие включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

ООО «КНГК-ИНПЗ» зарегистрировано 28 февраля 2007 года в Красногорске в Московской области. Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 38,3 млрд рублей.

«Интекфакс» сообщил, что завод сталкивался с финансовыми трудностями. Банк «Зенит» подал иск о взыскании 1 млрд рублей задолженности, а налоговая служба доначислила предприятию 11 млрд рублей налогов. Арбитражный суд приостановил решения налоговой инспекции, чтобы избежать остановки завода и выплатить зарплаты 1417 сотрудникам.