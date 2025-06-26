«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток». Жители Авиагородка в Краснодаре борются за спасение вековых деревьев

26 июня члены ТСЖ «Авиагородок» сообщили Юга.ру, что власти Краснодара планируют вырубить четыре многолетних зеленых вяза, укрывающих дом по улице Авиагородок, 5 от солнца. Администрация выдала порубочный билет и признала деревья «сухостоями». Однако жители утверждают, что эти насаждения живые, зеленые и здоровые: «Вместо того, чтобы беречь эти деревья, их приговаривают к уничтожению. Если так пойдет и дальше, то скоро в городе не останется ничего, кроме высоток».

Вязы — листопадные деревья, которые используют для озеленения городов и поселков, для обсадки дорог, а также в защитных лесонасаждениях. Продолжительность их жизни составляет 80-120 лет, однако некоторые деревья доживают до 400 лет.

В соцсетях появились публикации с жалобами горожан. Под одним из таких постов ситуацию прокомментировал «МЦУ Краснодара», заявив, что на место приезжал сотрудник отдела озеленения. Он выявил у этих деревьев «признаки аварийности». Жители утверждают, что никого из представителей администрации они не видели, а сам комментарий МЦУ вскоре был удален.