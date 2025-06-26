«Скоро в городе не останется ничего, кроме высоток». Жители Авиагородка в Краснодаре борются за спасение вековых деревьев
В Краснодаре на улице Авиагородк собираются рубить 80-летние вязы. Власти признали деревья сухостоями
26 июня члены ТСЖ «Авиагородок» сообщили Юга.ру, что власти Краснодара планируют вырубить четыре многолетних зеленых вяза, укрывающих дом по улице Авиагородок, 5 от солнца. Администрация выдала порубочный билет и признала деревья «сухостоями».
Однако жители утверждают, что эти насаждения живые, зеленые и здоровые:
«Вместо того, чтобы беречь эти деревья, их приговаривают к уничтожению. Если так пойдет и дальше, то скоро в городе не останется ничего, кроме высоток».
Вязы — листопадные деревья, которые используют для озеленения городов и поселков, для обсадки дорог, а также в защитных лесонасаждениях. Продолжительность их жизни составляет 80-120 лет, однако некоторые деревья доживают до 400 лет.
В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев:
В соцсетях появились публикации с жалобами горожан. Под одним из таких постов ситуацию прокомментировал «МЦУ Краснодара», заявив, что на место приезжал сотрудник отдела озеленения. Он выявил у этих деревьев «признаки аварийности». Жители утверждают, что никого из представителей администрации они не видели, а сам комментарий МЦУ вскоре был удален.
Жильцы написали обращения в прокуратуру Прикубанского округа, мэру Краснодара Евгению Наумову и в природоохранную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу».
По словам активистов, 27 июня на место должен приехать представитель департамента ЖКХ с комиссией и «чудо-прибором», определяющим аварийность дерева. Однако граждане опасаются, что данный прибор могут настроить так, чтобы он намеренно показывал плохое состояние растения.
Также жители Авиагородка рассказали, что пять лет назад эти вязы «варварски обрезали под пень», но деревья выжили. В марте 2025 года (вегетационный период) насаждения попытались вырубить, но горожане этого не допустили. Тогда в департаменте ЖКХ им пообещали не трогать деревья до осени.
Вегетационный период начинается весной и продолжается до осени. В это время года растения проходят все стадии своего развития, включая прорастание, рост, цветение, плодоношение и созревание семян.
Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и во время реконструкции сквера на ЮМР. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. Эксперты считают, что это связано с уменьшением растительности в городе — площадь зеленых насаждений сократилась на 21%.