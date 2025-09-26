91% задач малого бизнеса в России можно решить онлайн — «РБК Исследования рынков»

Аналитики «РБК Исследования рынков» выяснили, что большинство задач по закупкам товаров и услуг для малого и среднего бизнеса (МСБ) в России можно решить онлайн на платформе Авито Бизнес 360

Всего эксперты выявили 32 ключевые бизнес-задачи. По подсчетам, 30 из них решаются онлайн. Так, пространство Авито Бизнес 360 закрывает 91% всех потребностей МСБ. В топ-5 самых частых ежедневных потребностей попали: Закупка товаров для хозяйственных и административных нужд (39% опрошенных). Деловые услуги (31%). Закупка товаров для перепродажи (28%). Закупка оборудования (28%). Покупка лицензий на ПО (22%). Эта услуга пока не доступна на платформе Авито Бизнес 360.

При этом в Авито Бизнес 360 есть решения для остальных задач из топ-10: закупка сырья для производства (19%);

покупка запчастей к оборудованию (18%);

аренда коммерческой недвижимости (16%);

закупка стройматериалов (16%);

подбор поставщиков (15%).

Также на платформе можно подобрать персонал (14%) и арендовать транспорт (11%).

Неипичный кубанский бизнес: как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса

«Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Так, по данным Авито, мы смогли ускорить поиск наших бизнес-пользователей в 1,8 раз. А отдельные инструменты — такие, как сервис «Запрос коммерческих предложений», — не только ускорили, но и разгрузили бизнес. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска», — рассказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления Avito Бизнес 360.

Справка об исследовании: Опрос провели в июле 2025 года среди 2200 представителей МСБ, которые отвечают за закупки в своих компаниях.