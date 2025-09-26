91% задач малого бизнеса в России можно решить онлайн — «РБК Исследования рынков»

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Аналитики «РБК Исследования рынков» выяснили, что большинство задач по закупкам товаров и услуг для малого и среднего бизнеса (МСБ) в России можно решить онлайн на платформе Авито Бизнес 360

Всего эксперты выявили 32 ключевые бизнес-задачи. По подсчетам, 30 из них решаются онлайн. Так, пространство Авито Бизнес 360 закрывает 91% всех потребностей МСБ.

В топ-5 самых частых ежедневных потребностей попали:

  1. Закупка товаров для хозяйственных и административных нужд (39% опрошенных).
  2. Деловые услуги (31%).
  3. Закупка товаров для перепродажи (28%).
  4. Закупка оборудования (28%).
  5. Покупка лицензий на ПО (22%). Эта услуга пока не доступна на платформе Авито Бизнес 360.

При этом в Авито Бизнес 360 есть решения для остальных задач из топ-10:

  • закупка сырья для производства (19%);
  • покупка запчастей к оборудованию (18%);
  • аренда коммерческой недвижимости (16%);
  • закупка стройматериалов (16%);
  • подбор поставщиков (15%).

Также на платформе можно подобрать персонал (14%) и арендовать транспорт (11%).

Неипичный кубанский бизнес:

«Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу. Так, по данным Авито, мы смогли ускорить поиск наших бизнес-пользователей в 1,8 раз. А отдельные инструменты — такие, как сервис «Запрос коммерческих предложений», — не только ускорили, но и разгрузили бизнес. Теперь пользователь может подать заявку на нужное оборудование за пару минут и сэкономить себе 3 часа ручного поиска», — рассказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления Avito Бизнес 360.

Справка об исследовании: Опрос провели в июле 2025 года среди 2200 представителей МСБ, которые отвечают за закупки в своих компаниях.

Как писали Юга.ру, Галицкий зарегистрировал два новых бренда для выпуска алкоголя: «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты».

Авито Бизнес-сообщество Интернет Малый и средний бизнес Статистика Экономика

Новости

В сети сообщают об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре. Правда ли это?
Росприроднадзор хочет взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за экологический ущерб реке, впадающей в море
В Краснодаре в День города вырастет спрос на такси. В какое время и откуда лучше заказывать транспорт?
В Краснодаре в очередной раз заговорили о переименовании города в Екатеринодар
Летняя погода закончилась? В Краснодаре и крае резко похолодало
В Краснодарском крае обломки беспилотников упали в Темрюкском районе и на Афипский НПЗ

Лента новостей

«Попасть или выехать из района почти невозможно»
Вчера, 12:57
«Попасть или выехать из района почти невозможно»
Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
24 сентября, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте