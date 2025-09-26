В Краснодарском крае обломки беспилотников упали в Темрюкском районе и на Афипский НПЗ

В ночь на 26 сентября Краснодарский край снова атаковали беспилотники

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

26 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью регион снова атаковали беспилотники. Обломки БПЛА обнаружили в Темрюкском районе. Фрагменты упали на одной из улиц станицы Голубицкой.

Также обломки дрона упали на одну из установок Афипского НПЗ, из-за чего произошло возгорание на площади 30 кв. метров. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

В обоих случаях на месте работают специальные службы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. В столице обломки беспилотника повредили фасад и остекление магазина и несколько машин на парковке. В хуторе Лагутник начался пожар, который быстро устранили. Пострадавших нет.

По данным Министерства обороны, в ночь на 26 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 20 БПЛА над акваторией Азовского моря, по 14 — над территорией Ростовской области и Крыма, 3 — над территорией Краснодарского края.