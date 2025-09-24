В Новороссийске из-за атаки беспилотников погибло два человека. Повреждены многоэтажки и гостиница

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников, предварительно, погибли два человека, еще трое пострадали.

Повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск» в центре города.

Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается. Все службы переведены в режим повышенной готовности.