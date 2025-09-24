В Новороссийске из-за атаки беспилотников погибло два человека. Повреждены многоэтажки и гостиница

Новороссийск 24 сентября атаковали БПЛА. Повреждены жилые дома, гостиница, есть погибшие

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников, предварительно, погибли два человека, еще трое пострадали. 

Повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск» в центре города.

Кондратьев добавил, что отражение атаки продолжается. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

В аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов:

24 сентября в 7:40 жителей Новороссийска предупредили от атаке безэкипажных катеров, а в 10:13 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о беспилотной опасности. В городе закрыли пляжи, часть набережной перекрыли для машин и включили сирены. Жители также получили рассылку об угрозе беспилотников от РСЧС.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи и Геленджика задерживаются рейсы из-за атак беспилотников. Семь самолетов ушли на запасные аэродромы.

