Инвестиции, ловушка для мошенников и «белые списки». О чем говорили в связи с годом ребрендинга T2

  • Константин Мотлях на пресс-конференция T2 в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
В Краснодаре топ-менеджеры T2 встретились с журналистами, чтобы обсудить достижения оператора и популярные запросы пользователей

25 сентября Юга.ру посетили пресс-конференцию, посвященную первой годовщине обновления бренда T2. О достижениях последних лет и планах на будущее рассказали директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях и директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.

По словам спикеров, ребрендинг, который компания провела в сентябре 2024 года, заключался не только в смене названия и визуального стиля. Оператор пошел дальше и изменил свою философию, объединив технологичность и ориентир на лайфстайл клиентов. Подобных процессов до T2 на отечественном телеком-рынке не проводил никто.

Основная часть пресс-конференции была посвящена активному развитию сетевой инфраструктуры в Краснодарском крае. В этот масштабный проект, который шел параллельно с ребрендингом, T2 инвестировала 4 млрд рублей. Менее чем за три года оператор установил в регионе 7000 новых базовых станций, увеличил площадь покрытия на 5000 кв. км и внедрил технологии VoLTE и VoWiFi, позволяющие звонить по 4G и Wi-Fi соответственно.

  • Константин Мотлях на пресс-конференция T2 в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
Сеть Т2 охватывает 99% населения края: помимо всех городов и курортных зон, за последние три года оператор обеспечил мобильной связью 200 малых населенных пунктов, в каждом из которых живут не более 2000 человек.

«Учитывая высокий туристический поток Краснодарского края, компания регулярно расширяет покрытие и в транспортных хабах. Только за последний год мы усилили сеть в аэропорту «Пашковский» и рядом с ним, а также у железнодорожных и автовокзалов в крупных городах», — рассказала журналистам Елена Яковлева.

По ее словам, оператору в крае доступен широчайший частотный диапазон от 800 до 2600 МГц, который позволяет использовать сеть от побережья до горных вершин. Максимальная скорость, с которой абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом, достигает 370 Мбит/сек.

Еще одной важной темой стала борьба с мошенниками и поддержка пострадавших пользователей. В своем выступлении Константин Мотлях отметил, что с момента подключения к антифрод-платформе в 2022 году количество звонков с подменой номера уменьшилось втрое.

«Вторая технологическая преграда — это чат-бот. У нас действует разработанный нами виртуальный ассистент, который берет на себя разговоры с мошенниками. Интересно послушать, как преступник около часа разговаривает с роботом, которому удается удерживать его внимание. Значит, это время мошенник потратил впустую. В 2024 году наш робот проговорил с мошенниками 300 тыс. часов и не пропустил эти звонки до абонентов», — поделился цифрами топ-менеджер.

В своем выступлении он также затронул работу «белых списков» цифровых ресурсов. В начале сентября T2 открыла доступ к востребованным сервисам в зоне действия ограничений мобильного интернета, обусловленных мерами безопасности. Подробнее о таких сайтах и приложениях можно почитать здесь.

