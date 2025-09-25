В Крыму продолжаются перебои с бензином. Поставкам мешают штормы, ограничения судоходства и снижение объемов производства
Власти Крыма сообщила о временных проблемах с поставкой бензина
24 сентября жители Крыма пожаловались на перебои с бензином. Сообщения они оставили в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
В тот же день глава объяснил, что топливо идет в Крым морем, а штормы и ограничения судоходства сбивают график поставок. По его словам, полуостров ждет крупную поставку бензина АИ-95, поэтому с этим видом топлива проблем не ожидается. Дизель есть в полном объеме, а вот с АИ-92 действительно есть сложности.
При этом неприкосновенный запас для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и других служб в норме. Губернатор подчеркнул, что тут проблем нет и не будет.
25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что перебои с топливом на полуострове возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах. Местные заправочные станции власти обещают обеспечить бензином АИ-95 в течение двух дней. В течение двух недель — маркой АИ-92.
Проблемы с поставками бензина начались в Крыму еще в середине августа. В Министерстве топлива и энергетики региона объяснили, что причиной стали погодные условия, которые ограничили работу Керченской паромной переправы. Тогда в ведомстве заявили, что дефицит топлива незначителен по сравнению с общими запасами и количеством АЗС.
Ранее Юга.ру писали, что дефицит бензина наблюдается в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 23 сентября власти Ростовской области заявили, что из-за атак БПЛА в регионе снизились производство и экспорт нефти.