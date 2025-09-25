В Махачкале задержали сотрудников рехаба. В нем незаконного удерживали людей и требовали выкуп от родственников

Дагестан

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Следком»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Следком»

Следственный комитет задержал сотрудников реабилитационного центра в Дагестане. Их подозревают по трем статьям

24 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудники одного из реабилитационных центров в Махачкале (Дагестан) подозреваются в нескольких преступлениях. 

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года подозреваемые подозреваемые помещали людей в рехаб и незаконно удерживали под видом помощи. С родственников они брали деньги за лечение. На пациентов, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам, применялось физическое и психологическое воздействие. 

Сотрудников центра подозревают в похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении похищенного лица (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Читайте также:

Правоохранители освободили несколько человек, а также установили факт смерти одного из «заложников».

Сейчас подозреваемых задержали. Следственный комитет обратится в суд для дальнейшего разбирательства и избрания меры наказания. 

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре в доме экс-судьи Хахалевой, обвиняемой в мошенничестве и подлоге, открыли рехаб.

Деньги Закон Махачкала Правосудие Преступления Следственный комитет Суд

Новости

«Попасть или выехать из района почти невозможно». Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс
В Махачкале задержали сотрудников рехаба. В нем незаконного удерживали людей и требовали выкуп от родственников
Краснодарский край опустился на 6 позиций в экологическом рейтинге с зимы 2025 года
В Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек. В Белореченске из-за обломков загорелось предприятие
Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли
От распродажи книг до лекций по литературе и психологии. В Краснодаре пройдет ярмарка издательства МИФ

Лента новостей

Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
23 сентября, 16:16
Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
Безумный Max
Вчера, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
Вчера, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте