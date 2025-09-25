В Махачкале задержали сотрудников рехаба. В нем незаконного удерживали людей и требовали выкуп от родственников

Следственный комитет задержал сотрудников реабилитационного центра в Дагестане. Их подозревают по трем статьям

24 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что сотрудники одного из реабилитационных центров в Махачкале (Дагестан) подозреваются в нескольких преступлениях.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года подозреваемые подозреваемые помещали людей в рехаб и незаконно удерживали под видом помощи. С родственников они брали деньги за лечение. На пациентов, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам, применялось физическое и психологическое воздействие.

Сотрудников центра подозревают в похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), истязании, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении похищенного лица (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 127 УК РФ).