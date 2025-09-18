В Дагестане мужчина переехал щенят, но уголовное дело завели на зоозащитницу

Дагестан

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Дагестане завели первое в республике уголовное дело о разглашении персональных данных

Предыстория. В июле в пабликах Махачкалы появился ролик, на котором видно, как водитель целенаправленно наехал на щенков, которые лежали на дороге, и скрылся с места происшествия. Четверо животных погибли, одному щенку удалось спастись — он успел выскользнуть из-под колес. Видео опубликовала зоозащитница Ирина Карпова.

Позже в МВД республики сообщили, что полицейские установили личность преступника. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.

10 сентября «РИА Новости» сообщили, что в отношении Ирины Карповой возбудили уголовное дело о распространении персональных данных (статья 272.1 УК РФ). Это прецедент для Дагестана.

Читайте также:

Заявление на Карпову написал водитель, убивший щенков. Зоозащитница выложила в сеть его фото, номер телефона и ФИО. По словам мужчины, после публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы.

Адвокат Карповой Агамирза Агаев заявил, что его подзащитная решила воспользоваться статьей 51 Конституции и отказаться от дачи показаний. Зоозащитнице грозит штраф до 300 тыс. рублей или обязательные работы.

Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева выложила в своем телеграм-канале видео с водителем, переехавшим щенков. Он заявил, что не увидел животных, поскольку те находились в слепой зоне.

«Либо он не видел видео, которое видели остальные, либо плохо представляет, что такое слепая зона и где она находится», — написала Гариева.

Как писали Юга.ру, в августе краснодарцы создали петицию после жестокого убийства бездомной собаки.

Дагестан Животные Полиция Правосудие Суд

Новости

Живые выступления, закулисье и эксклюзивные интервью. В Краснодаре покажут фильмы-концерты о k-pop группах
Владельцем Ильского НПЗ в Краснодарском крае стала компания с доходом 240 тыс. рублей и одним сотрудником
Дельфина, заплывшего в реку Приморско-Ахтарского района, спасли. Его хотят выпустить в Черное море
В Краснодаре суд изъял землю под аквапарком на Затоне стоимостью 377 млн рублей
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки. Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»
В Сухуме на несколько дней запретили купаться в море из-за прорыва канализации

Лента новостей

«Главное в жизни — служить Отчизне!»
17 сентября, 15:00
«Главное в жизни — служить Отчизне!»
Чему учат на «Разговорах о важном» в детских садах
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Вчера, 15:09
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Вчера, 12:58
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Ее изготовили сотрудники трамвайного управления

Реклама на сайте