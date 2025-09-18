В Дагестане мужчина переехал щенят, но уголовное дело завели на зоозащитницу

В Дагестане завели первое в республике уголовное дело о разглашении персональных данных

10 сентября «РИА Новости» сообщили , что в отношении Ирины Карповой возбудили уголовное дело о распространении персональных данных (статья 272.1 УК РФ). Это прецедент для Дагестана.

Предыстория. В июле в пабликах Махачкалы появился ролик, на котором видно, как водитель целенаправленно наехал на щенков, которые лежали на дороге, и скрылся с места происшествия. Четверо животных погибли, одному щенку удалось спастись — он успел выскользнуть из-под колес. Видео опубликовала зоозащитница Ирина Карпова. Позже в МВД республики сообщили, что полицейские установили личность преступника. Его обвиняют в жестоком обращении с животными.

Заявление на Карпову написал водитель, убивший щенков. Зоозащитница выложила в сеть его фото, номер телефона и ФИО. По словам мужчины, после публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы.

Адвокат Карповой Агамирза Агаев заявил, что его подзащитная решила воспользоваться статьей 51 Конституции и отказаться от дачи показаний. Зоозащитнице грозит штраф до 300 тыс. рублей или обязательные работы.

Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева выложила в своем телеграм-канале видео с водителем, переехавшим щенков. Он заявил, что не увидел животных, поскольку те находились в слепой зоне.

«Либо он не видел видео, которое видели остальные, либо плохо представляет, что такое слепая зона и где она находится», — написала Гариева.