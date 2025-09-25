От умного зеркала до социального кафе: молодежь из 120 стран мира презентовала бизнес-идеи в Школе предпринимательства Авито

Авито впервые стал партнером Слета Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Событие собрало 2000 участников из 120 стран, включая США, Великобританию, Францию, Венесуэлу, Вьетнам, ОАЭ, Сербию, Турцию и другие

Компания организовала на фестивале Школу предпринимательства для участников, интересующихся бизнесом, креативными индустриями, IT, образованием и госуправлением.

«В Школе предпринимательства Авито мы создали атмосферу открытости, драйва и взаимной поддержки, которая присуща нашей компании. Здесь участники не стеснялись задавать вопросы, выяснять детали, записывать контакты, презентовать идеи. Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, а с учетом низкого порога входа на Авито можно в один день открыть бизнес и получить первые заказы. Все зависит от потенциала бизнес-идеи и трудолюбия», — рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Программа школы была рассчитана на четыре дня. В первый день прошла деловая игра «Море» для тренировки навыков переговоров и стратегического мышления. В следующий день эксперты Авито Товаров рассказали, как начать бизнес с небольшим капиталом и продвигать свой бренд. Руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия также рассказала, можно ли совмещать учебу и бизнес онлайн.

«Сегодня уже с 14 лет подростки запускают хобби-проекты, рисуют, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок. 22% начинающих бизнесменов на платформе — это молодёжь возраста от 14 до 18 лет. У них уже формируются поведенческие паттерны, которые могут перерасти в полноценные бизнесы», — отметила эксперт.

В другие дни участники узнали от специалистов Авито Услуг, как искать заказчиков онлайн, а от экспертов Авито Работа — на что обращать внимание начинающему специалисту при поиске работы. Также прошли сессии по трендам локального туризма, по использованию рекламы для масштабирования бизнеса и поиску ниш на консервативных рынках. Руководитель Журнала Авито Авто Алексей Бутенко провел мастер-класс по созданию медиа — от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями.

Авито также провел питч-сессии, на которых молодые предприниматели представили около 30 бизнес-идей. Лучшие выбирали голосованием сами участники. Среди отмеченных проектов — несколько связанных с искусственным интеллектом.

Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медперсоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день.

Участники из Африки предложили проекты по производству злаков в засушливых регионах и экспорту лекарственных трав. Предприниматели из стран СНГ представили идеи в сфере образования и трудоустройства: платформу для подготовки к собеседованиям и языковую школу. Также жюри отметило концепт социального кафе с привлечением медийных лиц.

© Фото пресс-службы Авито