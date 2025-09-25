В Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек. В Белореченске из-за обломков загорелось предприятие
Части беспилотников повредили инфраструктуру в Новороссийске, Туапсе и Белореченском районе. Есть пострадавшие
Предыстория. Новороссийск днем 24 сентября атаковали БПЛА. Повреждены жилые дома, машины, офис международной нефтетранспортной компании «КТК», гостиница. Два человека погибли, шесть пострадали.
Вечером 24 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до 11 человек. Восемь находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.
Атаке дронов подверглось Туапсе. Пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По официальным данным, городская инфраструктура не пострадала, а сообщения о поражении порта нефтезавода остались без комментариев.
Также обломки БПЛА обнаружили в Белореченском районе. В ночь на 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных заводов. Около 140 сотрудников эвакуировали.
В результате падения обломков на территории завода случился пожар на площади 50 кв. метров. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.
В Сочи до конца первой половины дня 25 сентября ограничили доступ к пляжами. Мэр курорта Андрей Прошунин поручил оперативным службам тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров.
Напомним, 24 сентября в Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Туристов эвакуировали с пляжей.
Как писали Юга.ру, в аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов из-за угрозы БПЛА.