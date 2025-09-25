В Новороссийске и Туапсе от удара БПЛА пострадали 13 человек. В Белореченске из-за обломков загорелось предприятие

Предыстория. Новороссийск днем 24 сентября атаковали БПЛА. Повреждены жилые дома, машины, офис международной нефтетранспортной компании «КТК», гостиница. Два человека погибли, шесть пострадали.

Вечером 24 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших от атаки БПЛА в Новороссийске увеличилось до 11 человек. Восемь находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались.

Атаке дронов подверглось Туапсе. Пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По официальным данным, городская инфраструктура не пострадала, а сообщения о поражении порта нефтезавода остались без комментариев.