В Сочи туристов эвакуируют с пляжей, в Геленджике запретили выход на судах в море. Какая обстановка на побережье из-за угрозы БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Морпорт Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за угрозы атаки беспилотников с пляжей Сочи эвакуируют людей, в Геленджике введен запрет на выход в море. В Туапсе людей просят покинуть побережье. В Анапе работают сирены, а в Новороссийске введен режим ЧС

24 сентября телеграм-канал «Сочи радар» опубликовал видео, снятое на пляже «Ривьера». Там работают сирены — всех туристов просят покинуть пляж.  

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что решение об эвакуации принял оперативный штаб курорта в связи с угрозой атаки БПЛА. 

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие», — отметил Прошунин. 

Также глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на территории курорта запрещен выход в море всех плавательных средств — объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

Гостям и жителям города рекомендовали покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. 

В аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов:

Также покинуть прибрежную полосу необходимо и в Туапсе. Об этом заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко. 

Помимо этого на территории Анапы сохраняется угроза атаки БПЛА, работают сирены и курсирует автомобиль МЧС с громкоговорителем, напоминающий жителям и гостям города о правилах поведения при беспилотной опасности. 

В Новороссийске также сохраняется опасность атаки БПЛА и введен режим ЧС. Напомним, Новороссийск днем 24 сентября атаковали беспилотники. В 13:35 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отражение атаки продолжается.

Беспилотники повредили гостиницу, офис, в многоэтажном доме произошел пожар. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью. Погибли два человека, пять пострадали. 

Как писали Юга.ру, 5 сентября власти Краснодарского края запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО.

Анапа Безопасность Геленджик Новороссийск Пляжи Пожары Происшествия СВО Сочи Туапсинский район

Новости

От распродажи книг до лекций по литературе и психологии. В Краснодаре пройдет ярмарка издательства МИФ
В Краснодаре пройдет однодневная выставка «самой свободной галереи в мире»
Гастрономический фестиваль, ярмарка, экскурсии, концерты и хороводы. Собрали полную программу Дня города в Краснодаре
В Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей
В Сочи туристов эвакуируют с пляжей, в Геленджике запретили выход на судах в море. Какая обстановка на побережье из-за угрозы БПЛА
В Новороссийске после атаки БПЛА горят машины на парковке, многоэтажка и офис нефтяной компании

Лента новостей

Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
Вчера, 16:16
Осень в Домбае: как мы увидели пять озер, чуть не замерзли на канатке и нашли «мишленовский» медовик
Безумный Max
Сегодня, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
Сегодня, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте