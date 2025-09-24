В Сочи туристов эвакуируют с пляжей, в Геленджике запретили выход на судах в море. Какая обстановка на побережье из-за угрозы БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотников с пляжей Сочи эвакуируют людей, в Геленджике введен запрет на выход в море. В Туапсе людей просят покинуть побережье. В Анапе работают сирены, а в Новороссийске введен режим ЧС

24 сентября телеграм-канал «Сочи радар» опубликовал видео, снятое на пляже «Ривьера». Там работают сирены — всех туристов просят покинуть пляж.

Гостям и жителям города рекомендовали покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Также глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил , что на территории курорта запрещен выход в море всех плавательных средств — объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие», — отметил Прошунин.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что решение об эвакуации принял оперативный штаб курорта в связи с угрозой атаки БПЛА.

В аэропорту Краснодара впервые после открытия начались задержки рейсов:

Также покинуть прибрежную полосу необходимо и в Туапсе. Об этом заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Помимо этого на территории Анапы сохраняется угроза атаки БПЛА, работают сирены и курсирует автомобиль МЧС с громкоговорителем, напоминающий жителям и гостям города о правилах поведения при беспилотной опасности.

В Новороссийске также сохраняется опасность атаки БПЛА и введен режим ЧС. Напомним, Новороссийск днем 24 сентября атаковали беспилотники. В 13:35 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отражение атаки продолжается.

Беспилотники повредили гостиницу, офис, в многоэтажном доме произошел пожар. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью. Погибли два человека, пять пострадали.