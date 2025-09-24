Крокодилы в зоопарке Ейска все же погибли в пожаре. Тела животных вывезли и закопали
Крокодилы и другие рептилии погибли при пожаре на ферме в Ейске, однако ранее эту информацию опровергли
Предыстория. В ночь с 8 на 9 сентября в Ейске сгорел зоопарк «Крокодиловый каньон». Сначала появилась информация, что погибли почти все рептилии. Однако руководство утверждало, что на момент пожара животных в комплексе не было, так как сезон закончился 1 сентября.
9 сентября СК Краснодарского края сообщил, что рептилии и другие животные могли пострадать, но информацию о их гибели ведомство не подтвердило. СМИ стали писать опровержение о смерти животных.
21 сентября «Деловой Ейск» сообщил, что рептилии в «Крокодиловом каньоне» все же погибли.
По данным издания животные сгорели при пожаре, а их туши вывезли сразу после ликвидации возгорания и закопали. Следователи смогли установить место захоронения по камерам видеонаблюдения. В настоящее время проводится расследование.
Змеи и краснокнижные черепахи сгорели при пожаре под Новороссийском:
Данные о гибели крокодилов подтвердил и собственный источник в МЧС изданию «Утренний Юг».
Также журналисты отметили, что для участия в подготовке материалов следствия пригласили преподавателя биологии КубГУ Сергея Островского. Подробности дела он не сообщил изданию.
Как писали Юга.ру, 18 сентября дельфина, заплывшего в реку Приморско-Ахтарского района, спасли. Его выпустили в Черное море.