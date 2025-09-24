Крокодилы в зоопарке Ейска все же погибли в пожаре. Тела животных вывезли и закопали

Крокодилы и другие рептилии погибли при пожаре на ферме в Ейске, однако ранее эту информацию опровергли

Предыстория. В ночь с 8 на 9 сентября в Ейске сгорел зоопарк «Крокодиловый каньон». Сначала появилась информация, что погибли почти все рептилии. Однако руководство утверждало, что на момент пожара животных в комплексе не было, так как сезон закончился 1 сентября.



9 сентября СК Краснодарского края сообщил, что рептилии и другие животные могли пострадать, но информацию о их гибели ведомство не подтвердило. СМИ стали писать опровержение о смерти животных.

21 сентября «Деловой Ейск» сообщил, что рептилии в «Крокодиловом каньоне» все же погибли.

По данным издания животные сгорели при пожаре, а их туши вывезли сразу после ликвидации возгорания и закопали. Следователи смогли установить место захоронения по камерам видеонаблюдения. В настоящее время проводится расследование.