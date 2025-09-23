В ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ЮФО зарегистрировано 16,5 тыс. лифтов с истекшим сроком службы. Это 33,5% от их общего числа

23 сентября РБК сообщил, что в Южном федеральном округе зарегистрировано 16,5 тыс. лифтов с истекшим сроком службы. Это 33,5% от общего числа (всего их 49,3 тыс. штук).

Такие данные приводит консалтинговая компания Strategy Partners по состоянию на начало 2025 года.

Читайте также:

При этом темпы замены старых лифтов в России отстают от минимально требуемых. В 2025 году в российских регионах собираются обновить 20 тыс. лифтов. К 2030 году лифтов с истекшим сроком службы станет уже 25 тыс. единиц.

Причина в том, что после ухода некоторых западных производителей значительная доля парка лифтов, эскалаторов и траволаторов осталась без поставки запчастей и квалифицированного сервиса. Вопрос с комплектующими решается через параллельный импорт из Китая, Турции и стран ЕАЭС.

В Краснодарском крае в 2025 году планируют заменить 107 лифтов в 33 многоэтажках. В Ростовской области срок эксплуатации просрочен у 1,7 тыс. (18%), в Калмыкии — у 11 из 226 (4,9%), Волгоградской области — у 3,6 тыс. (36%).

Как писали Юга.ру, в сентябре 2023 года в краснодарской многоэтажке сорвался лифт с детьми.

Безопасность Жилье ЖКХ Капремонт Краснодар Недвижимость Ростов-на-Дону Ростовская область

Новости

В ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы
Одежду ушедших из России брендов Zara, Stradivarius и Bershka начали продавать в Краснодаре
От 9 до 300 тыс. рублей. Краснодар вошел тройку городов с самой большой разницей в ценах аренды жилья
В Краснодаре на Дне города бесплатно выступит группа «Земляне». Какие еще музыканты в программе?
В Краснодаре на Западном обходе снесут надземный переход. Люди пожаловались, что лифт в нем грязный и почти всегда не работает
В Краснодарском крае к концу недели похолодает до 18 °С. Остынет и море

Лента новостей

Реклама на сайте