В ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы

В ЮФО зарегистрировано 16,5 тыс. лифтов с истекшим сроком службы. Это 33,5% от их общего числа

Такие данные приводит консалтинговая компания Strategy Partners по состоянию на начало 2025 года.

23 сентября РБК сообщил , что в Южном федеральном округе зарегистрировано 16,5 тыс. лифтов с истекшим сроком службы. Это 33,5% от общего числа (всего их 49,3 тыс. штук).

При этом темпы замены старых лифтов в России отстают от минимально требуемых. В 2025 году в российских регионах собираются обновить 20 тыс. лифтов. К 2030 году лифтов с истекшим сроком службы станет уже 25 тыс. единиц.

Причина в том, что после ухода некоторых западных производителей значительная доля парка лифтов, эскалаторов и траволаторов осталась без поставки запчастей и квалифицированного сервиса. Вопрос с комплектующими решается через параллельный импорт из Китая, Турции и стран ЕАЭС.

В Краснодарском крае в 2025 году планируют заменить 107 лифтов в 33 многоэтажках. В Ростовской области срок эксплуатации просрочен у 1,7 тыс. (18%), в Калмыкии — у 11 из 226 (4,9%), Волгоградской области — у 3,6 тыс. (36%).