Одежду ушедших из России брендов Zara, Stradivarius и Bershka начали продавать в Краснодаре

Вещи ушедших брендов доступны не во всех магазинах — только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Тольятти, а также в Краснодаре — в ТРЦ «Красная Площадь» по улице Дзержинского, 100. Продажа одежды осуществляется через новый проект сети «Твое» — «Твое и Ко».

20 сентября сеть магазинов одежды «Твое» сообщила , что теперь у них можно приобрести товары марок группы Inditex: Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti.

22 сентября издание РБК со ссылкой на горячую линию компании «Твое» сообщило, что одежду ушедших из России компаний можно приобрести только офлайн. Предварительное бронирование недоступно.

Компания «Твое» не ответила журналистам, как закупаются и поставляются товары бренда Inditex в Россию. Также неизвестно, как проверить подлинность одежды и узнать новые ли это коллекции и будут ли поставки еще.

Напомним, 5 марта 2022 года испанская группа Inditex решила закрыть российские магазины брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Pull & Bear. А в октябре «Зара СНГ» сменила название на «Новая мода». Inditex продала бизнес Daher Group, также владеющей ливанской Azadea Group. Она развивает 40 глобальных брендов (в том числе Adidas, Calzedonia, Mango) в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.



Весной 2023 года в Краснодаре открылись магазины Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Zara, но под другими названиями — Ecru, Vilet, DUB и Maag.