В Краснодаре на Западном обходе снесут надземный переход. Люди пожаловались, что лифт в нем грязный и почти всегда не работает
Жители Краснодара пожаловались на проблемный переход на Западном обходе. Власти решил его снести, но не предлагают ничего взамен
22 сентября телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, созданное жителями Западного Обхода. Жители района рассказали о проблеме с надземным переходом между жилыми комплексами «Самолет» и «Спортивная деревня».
«Каждый день мамы с колясками, пожилые люди и дети вынуждены подниматься по четырехэтажному переходу, который стал настоящим испытанием. В лифте, который должен помогать, воняет как в неубранном общественном туалете. Он почти никогда не работает, камер видеонаблюдения нет, за его состоянием никто не следит, стены заляпаны, все исписано и обклеено депутатскими плакатами», — говорится в ролике.
Местные жители попросили установить камеры в лифте и начать регулярно его обслуживать. Другой вариант — заменить переход на наземный.
В тот же день Муниципальный центр управления (МЦУ) сообщил, что в рамках текущей реконструкции Западного обхода этот переход собираются снести. Работы начнутся в октябре.
Однако в МЦУ не уточнили, как жители будут переходить улицу и появится ли после реконструкции в этом месте наземный переход.
Напомним, 6 июня в Краснодаре стартовала реконструкция Западного Обхода. Она пройдет в несколько этапов.
