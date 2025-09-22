В Краснодарском крае загорелась электричка. Людей эвакуировали

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

В Каневском районе Кубани произошло возгорание поезда

22 сентября телеграм-канал «ЧП Краснодар» сообщил, что в Каневском районе на ходу загорелась электричка «Староминская — Краснодар». Очевидцы рассказали, что случился скачок напряжения, после чего возникло задымление и появилось пламя.

Читайте также: РЖД поделились расписанием новогодних поездов в Сочи

Возгорание охватило товарный состав. Людей эвакуировали. На место происшествия отправились экстренные службы. Официальных комментариев пока нет. Напомним, 21 августа в Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за 1,5 года.