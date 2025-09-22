В Краснодарском крае загорелась электричка. Людей эвакуировали

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ЧП Краснодар»

В Каневском районе Кубани произошло возгорание поезда

22 сентября телеграм-канал «ЧП Краснодар» сообщил, что в Каневском районе на ходу загорелась электричка «Староминская — Краснодар». Очевидцы рассказали, что случился скачок напряжения, после чего возникло задымление и появилось пламя.

Возгорание охватило товарный состав. Людей эвакуировали. На место происшествия отправились экстренные службы. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, 21 августа в Краснодаре сгорел трамвай. Это минимум четвертый случай за 1,5 года.

Как писали Юга.ру, проводник и начальник состава поезда «Новороссийск — Екатеринбург» не уследили за собакой Шурой, которая ехала без хозяйки. Животное нашлось только через шесть дней.

