В аэропорту Сочи задерживаются 68 рейсов. Из-за атак БПЛА и ограничений полетов самолеты уходили на запасной аэродром

В Сочи на вылет и прилет опаздывают 68 рейсов. Время задержек — до 14 часов

22 сентября аэропорт Сочи сообщил о задержках полетов на вылет и прилет. По данным онлайн-табло на 9:30, на вылет опаздывают 30 рейсов в Москву, Челябинск, Казань, Ставрополь, Анталью, Уфу, Нижний Новгород, Архангельск, Екатеринбург, Сургут, Ульяновск, Самарканд, Самару, Сыктывкар, Нижнекамск, Новосибирск, Нижневартовск, Омск. Время задержек — от двух до 14 часов.

На прилет задерживаются 38 рейсов из Владикавказа, Махачкалы, Стамбула, Уфы, Омска, Тюмени, Красноярска, Намангана, Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Волгограда, Антальи, Новосибирска, Ставрополя, Челябинска, Новокузнецка, Сургута, Барнаула, Чебоксар, Москвы, Самары, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Самарканда, Нижнекамска, Сыктывкара. Время задержек составляет от двух до 11 часов.

Задержки рейсов связаны с введением ограничений полетов в авиагавани Сочи — о них пресс-служба аэропорта сообщила вечером 21 сентября. По данным сотрудников авиагавани, 18 рейсов, которые должны были приземлиться на курорте, ушли на запасной аэродром.