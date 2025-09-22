Беспилотники атаковали Крым и Кубань: 3 погибших, 16 раненых, пожар на электростанции

Три человека погибли и 16 пострадали из-за удара по санаторию «Форос» в Крыму

РИА «Стрела» пишет , что из-за удара повреждения получили несколько объектов на территории здравницы и здание школы в поселке. По предварительной информации, в школе разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что ночью беспилотники атаковали санаторий «Форос». Три человека погибли, 16 получили ранения.

Администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА:

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в ночь на 22 сентября Кубань подверглась атаке беспилотников. В станице Стародеревянковской Каневского района из-за падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция.

Фрагменты беспилотников упали на территории трех частных домов в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши, выбило стекла в окнах. Также из-за падения обломков произошло возгорание травы в промышленной зоне.

Обломки дрона обнаружили в Калининском районе. Они серьезно повредили крышу одного из домов.

Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и оперативные службы.