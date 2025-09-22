«Краснодар» проиграл «Зениту», но сохранил лидерство

21 сентября в Краснодаре в рамках 9-го тура Российской футбольной Премьер-лиги играли команды, которые в прошлом розыгрыше заняли два первых места — «Краснодар» и «Зенит».

Исход равного и насыщенного острыми моментами матча решили два эпизода, в которых свой класс проявили игроки «Зенита»: на 60-й минуте форвард Максим Глушенков забил с паса Луиса Энрике, а на 88-й минуте, наоборот, уже Глушенков отдал результативную передачу Луису Энрике.

Несмотря на поражение, ФК «Краснодар» с 19 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Зенит» с 16 очками вырвался на 4-е место. У «Балтики» и «Локомотива» — по 17. Следующий матч «быки» сыграют 27 сентября на выезде против «Ростова».