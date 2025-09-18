Под Краснодаром к мечети подбросили голову свиньи. Подозреваемого арестовали по делу об оскорблении чувств верующих

Предыстория. 14 сентября телеграм-канал «Краснодар Телетайп» поделился видео, на котором неизвестный надел голову свиньи на забор мечети адыгейского аула Козет, большую часть которого от Краснодара отделяет река Кубань. Кадрами заинтересовалась полиция. Духовное управление мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского края назвало случившееся провокацией.

Мужчину обвиняют в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Его заключили под стражу на два месяца до 14 ноября включительно.

Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

В исламе считается, что свинья — нечистое животное, так как всю жизнь валяется в грязи и собственных экскрементах. Мусульманам нельзя употреблять в пищу свинину из-за содержащихся в ней жиров, токсинов и бактерий.