В Краснодарском крае прогнозируют ливни, ураганы и смерчи. В Сочи могут закрыть пляжи из-за непогоды

На территории Краснодарского края 18-19 сентября ожидается ливень, град и шквалистый ветер. Над морем могут сформироваться смерчи

Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 18 и 19 сентября на территории Сочи и Сириуса. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В отдельных районах возможен сильный ливень и крупный град.

Также возможны подъемы уровней воды в реках до критических отметок. В горах может сойти сель. На участке от Магри до Веселого прогнозируется формирование смерчей над морем.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что все городские службы работают в усиленном режиме. Работа пляжей будет зависеть от погоды.

Власти рекомендовали гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и другими конструкциями. В случае происшествий звонить по номеру 112.