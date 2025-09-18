В Краснодарском крае прогнозируют ливни, ураганы и смерчи. В Сочи могут закрыть пляжи из-за непогоды
На территории Краснодарского края 18-19 сентября ожидается ливень, град и шквалистый ветер. Над морем могут сформироваться смерчи
Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 18 и 19 сентября на территории Сочи и Сириуса. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В отдельных районах возможен сильный ливень и крупный град.
Также возможны подъемы уровней воды в реках до критических отметок. В горах может сойти сель. На участке от Магри до Веселого прогнозируется формирование смерчей над морем.
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что все городские службы работают в усиленном режиме. Работа пляжей будет зависеть от погоды.
Власти рекомендовали гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и другими конструкциями. В случае происшествий звонить по номеру 112.
Также о непогоде 18 и 19 сентября сообщило МЧС Краснодарского края. В регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также порывы ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах прогнозируется сильный ливень.
Возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок в реках Мостовского, Лабинского, Апшеронского, Северского, Абинского районов, а также в Горячем Ключе, Геленджике, Новороссийске и Туапсе.
На участке от Анапы до Магри ожидается формирование смерчей над морем.
МЧС рекомендует оставаться в укрытии, следить за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь.
Как писали Юга.ру, Черное море начинает остывать. В Новороссийске температура воды 21 °С, в Анапе и Геленджике — 22 °С.