В Краснодарском крае прогнозируют ливни, ураганы и смерчи. В Сочи могут закрыть пляжи из-за непогоды

Краснодарский край

    Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

На территории Краснодарского края 18-19 сентября ожидается ливень, град и шквалистый ветер. Над морем могут сформироваться смерчи

Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 18 и 19 сентября на территории Сочи и Сириуса. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В отдельных районах возможен сильный ливень и крупный град. 

Также возможны подъемы уровней воды в реках до критических отметок. В горах может сойти сель. На участке от Магри до Веселого прогнозируется формирование смерчей над морем. 

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что все городские службы работают в усиленном режиме. Работа пляжей будет зависеть от погоды. 

Власти рекомендовали гостям и жителям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и другими конструкциями. В случае происшествий звонить по номеру 112

Воздух теплее нормы и засуха:

Также о непогоде 18 и 19 сентября сообщило МЧС Краснодарского края. В регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также порывы ветра до 20-25 м/с. В отдельных районах прогнозируется сильный ливень. 

Возможны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок в реках Мостовского, Лабинского, Апшеронского, Северского, Абинского районов, а также в Горячем Ключе, Геленджике, Новороссийске и Туапсе. 

На участке от Анапы до Магри ожидается формирование смерчей над морем. 

МЧС рекомендует оставаться в укрытии, следить за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь.

Как писали Юга.ру, Черное море начинает остывать. В Новороссийске температура воды 21 °С, в Анапе и Геленджике — 22 °С.  

Реклама на сайте